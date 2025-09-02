DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Streaming

HBO revela o retorno de Warwick Davis para a série de Harry Potter

Além da escalação do ator, a HBO Max anunciou sete novos nomes para o elenco da série original da HBO

Do Diário do Grande ABC
01/09/2025 | 17:49
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Celebrando o dia de voltar a Hogwarts, a série original da HBO, Harry Potter, anunciou hoje a escalação de Warwick Davis como Professor Filius Flitwick, marcando o retorno do ator ao mundo mágico no mesmo papel que interpretou na saga de filmes.

Realizado anualmente em 1º de setembro, o Back to Hogwarts é uma celebração global do universo de Harry Potter, quando fãs de todo o mundo comemoram a volta às aulas na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. 

Também entram para o elenco da série: 

Estudantes de Hogwarts – Elijah Oshin como Dino Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe e William Nash como Gregory Goyle; 

Funcionários e professores do castelo – Sirine Saba como Professora Pomona Sprout, Richard Durden como Professor Cuthbert Binns e Bríd Brennan como Madame Poppy Pomfrey; 

Gringotes – Leigh Gill como Grampo. 

Harry Potter estreia em 2027 na HBO e na HBO Max. 

A série é uma produção da HBO, em parceria com a Brontë Film and TV e Warner Bros. Television, a série é escrita por Francesca Gardiner, que também atua como produtora executiva ao lado de Mark Mylod, que dirigirá múltiplos episódios. A produção executiva é completada por J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, por meio da Brontë Film and TV, além de David Heyman, da Heyday Films.

LEIA TAMBÉM

HBO revela o elenco da família Weasley para série original de Harry Potter


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.