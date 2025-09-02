HBO revela o retorno de Warwick Davis para a série de Harry Potter

Além da escalação do ator, a HBO Max anunciou sete novos nomes para o elenco da série original da HBO
Celebrando o dia de voltar a Hogwarts, a série original da HBO, Harry Potter, anunciou hoje a escalação de Warwick Davis como Professor Filius Flitwick, marcando o retorno do ator ao mundo mágico no mesmo papel que interpretou na saga de filmes.
Realizado anualmente em 1º de setembro, o Back to Hogwarts é uma celebração global do universo de Harry Potter, quando fãs de todo o mundo comemoram a volta às aulas na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.
Também entram para o elenco da série:
Estudantes de Hogwarts – Elijah Oshin como Dino Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe e William Nash como Gregory Goyle;
Funcionários e professores do castelo – Sirine Saba como Professora Pomona Sprout, Richard Durden como Professor Cuthbert Binns e Bríd Brennan como Madame Poppy Pomfrey;
Gringotes – Leigh Gill como Grampo.
Harry Potter estreia em 2027 na HBO e na HBO Max.
A série é uma produção da HBO, em parceria com a Brontë Film and TV e Warner Bros. Television, a série é escrita por Francesca Gardiner, que também atua como produtora executiva ao lado de Mark Mylod, que dirigirá múltiplos episódios. A produção executiva é completada por J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, por meio da Brontë Film and TV, além de David Heyman, da Heyday Films.
LEIA TAMBÉM
HBO revela o elenco da família Weasley para série original de Harry Potter
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.