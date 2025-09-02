HBO revela o retorno de Warwick Davis para a série de Harry Potter

Celebrando o dia de voltar a Hogwarts, a série original da HBO, Harry Potter, anunciou hoje a escalação de Warwick Davis como Professor Filius Flitwick, marcando o retorno do ator ao mundo mágico no mesmo papel que interpretou na saga de filmes.

Realizado anualmente em 1º de setembro, o Back to Hogwarts é uma celebração global do universo de Harry Potter, quando fãs de todo o mundo comemoram a volta às aulas na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Também entram para o elenco da série:

Estudantes de Hogwarts – Elijah Oshin como Dino Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe e William Nash como Gregory Goyle;

Funcionários e professores do castelo – Sirine Saba como Professora Pomona Sprout, Richard Durden como Professor Cuthbert Binns e Bríd Brennan como Madame Poppy Pomfrey;

Gringotes – Leigh Gill como Grampo.

Harry Potter estreia em 2027 na HBO e na HBO Max.

A série é uma produção da HBO, em parceria com a Brontë Film and TV e Warner Bros. Television, a série é escrita por Francesca Gardiner, que também atua como produtora executiva ao lado de Mark Mylod, que dirigirá múltiplos episódios. A produção executiva é completada por J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, por meio da Brontë Film and TV, além de David Heyman, da Heyday Films.

LEIA TAMBÉM

HBO revela o elenco da família Weasley para série original de Harry Potter