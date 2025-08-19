HBO revela o elenco da família Weasley para série original de Harry Potter

Imagem inédita traz Alastair Stout como Ron Weasley, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland interpretando George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley e Gracie Cochrane no papel de Gina Weasley
A HBO acaba de divulgar a primeira imagem da família Weasley. Além de Alastair Stout como Ron Weasley, podemos dar boas-vindas a Tristan Harland como Fred, Gabriel Harland como George, Ruari Spooner como Percy e Gracie Cochrane como Gina para a nova série original da HBO, Harry Potter. (Ah, e o Charlie Weasley está na Romênia agora, mas logo vai chegar para uma selfie completa!).
A produção, que já está sendo gravada nos estúdios da Warner Bros. em Leavesden, tem estreia prevista para 2027, no canal e na HBO Max.
A série é uma produção da HBO em parceria com a Brontë Film and TV e a Warner Bros. Television. O roteiro e a produção são de Francesca Gardiner, com Mark Mylod na direção de vários episódios e produção executiva. Também integram a equipe de produção executiva J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman.
LEIA TAMBÉM
HBO revela primeira imagem de Dominic como Harry Potter na série
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.