HBO revela o elenco da família Weasley para série original de Harry Potter

A HBO acaba de divulgar a primeira imagem da família Weasley. Além de Alastair Stout como Ron Weasley, podemos dar boas-vindas a Tristan Harland como Fred, Gabriel Harland como George, Ruari Spooner como Percy e Gracie Cochrane como Gina para a nova série original da HBO, Harry Potter. (Ah, e o Charlie Weasley está na Romênia agora, mas logo vai chegar para uma selfie completa!).

A produção, que já está sendo gravada nos estúdios da Warner Bros. em Leavesden, tem estreia prevista para 2027, no canal e na HBO Max.

A série é uma produção da HBO em parceria com a Brontë Film and TV e a Warner Bros. Television. O roteiro e a produção são de Francesca Gardiner, com Mark Mylod na direção de vários episódios e produção executiva. Também integram a equipe de produção executiva J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman.

