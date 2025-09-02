Mauá abre inscrições para locação de 155 boxes no Shopping Popular

A Prefeitura de Mauá abriu nesta segunda-feira (1º) as inscrições para a locação de 155 boxes do Shopping Popular, localizado na região central da cidade. Os interessados têm até o dia 15 de setembro para entregar a documentação presencialmente na Rua Tietê, 101, no Jardim Pilar, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Para participar do processo, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência e declaração de Imposto de Renda. Também são exigidas duas fotos 3x4 recentes e, em casos específicos, laudo médico para Pcds (Pessoas com Deficiência) e certificado do curso de Boas Práticas para Manipulação de Alimentos para quem pretende atuar no ramo alimentício.

Cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição por CPF ou CNPJ, mas terá a possibilidade de alugar até três boxes, com a opção de unificação dos espaços. Não há cobrança de taxa de inscrição. Se o número de interessados for superior ao de unidades disponíveis, serão aplicados critérios de desempate previstos em edital.

As inscrições serão avaliadas por uma comissão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A lista preliminar de classificados será divulgada em 17 de setembro, e o resultado final sairá no dia 22.

O acordo firmado entre a Prefeitura e a concessionária que administra o espaço inclui melhorias estruturais e urbanas. Estão previstas intervenções como reforço na iluminação pública e na sinalização viária, ampliação das condições de segurança, restauração da fachada, modernização dos ambientes internos e criação de uma nova identidade visual para o empreendimento.

O Shopping Popular fica na Rua Prefeito Américo Perrella, 213, em frente ao Mauá Plaza Shopping e próximo da estação de trem e do terminal central. O edital completo está disponível em abre.ai/shoppingpopular.

