Ciclista morre após ser atropelado por caminhão em Mauá

Acidente ocorreu na Avenida João Ramalho; Polícia Civil investiga o caso
A Polícia Civil investiga um acidente de trânsito que deixou um ciclista de 53 anos morto na tarde deste sábado (30), em Mauá. A vítima, Doriva Vassian Souza, foi atropelada por um caminhão na Avenida João Ramalho, no bairro Vila Noêmia, por volta das 12h50.
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já no local. Apesar dos esforços dos socorristas, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na via.
O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou depoimento à autoridade policial, assim como uma testemunha do acidente. A perícia foi solicitada para apurar as causas da ocorrência.
O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá como homicídio culposo na direção de veículo automotor. As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.
