DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Acidente

Ciclista morre após ser atropelado por caminhão em Mauá

Acidente ocorreu na Avenida João Ramalho; Polícia Civil investiga o caso

Do Diário do Grande ABC
01/09/2025 | 13:27
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Polícia Civil investiga um acidente de trânsito que deixou um ciclista de 53 anos morto na tarde deste sábado (30), em Mauá. A vítima, Doriva Vassian Souza, foi atropelada por um caminhão na Avenida João Ramalho, no bairro Vila Noêmia, por volta das 12h50.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já no local. Apesar dos esforços dos socorristas, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na via.

LEIA TAMBÉM:

Com 84 km, malha cicloviária avança 19% no Grande ABC

O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou depoimento à autoridade policial, assim como uma testemunha do acidente. A perícia foi solicitada para apurar as causas da ocorrência.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá como homicídio culposo na direção de veículo automotor. As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.

LEIA TAMBÉM:

Incêndio atinge residência em Mauá e causa danos estruturais


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.