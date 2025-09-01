Ciclista morre após ser atropelado por caminhão em Mauá

A Polícia Civil investiga um acidente de trânsito que deixou um ciclista de 53 anos morto na tarde deste sábado (30), em Mauá. A vítima, Doriva Vassian Souza, foi atropelada por um caminhão na Avenida João Ramalho, no bairro Vila Noêmia, por volta das 12h50.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já no local. Apesar dos esforços dos socorristas, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na via.

O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou depoimento à autoridade policial, assim como uma testemunha do acidente. A perícia foi solicitada para apurar as causas da ocorrência.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá como homicídio culposo na direção de veículo automotor. As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.

