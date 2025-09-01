Chase Atlantic confirma show da turnê 'Lost in South America' em São Paulo

A potência australiana do R&B, Chase Atlantic, anuncia nesta segunda-feira (1), sua turnê Lost In South America, logo após o lançamento de seu mais recente single, FACEDOWN. Produzida pela Live Nation, a turnê exclusiva passará por cinco cidades, começando em 9 de novembro na Suhai Music Hall, em São Paulo, seguindo para Porto Alegre (KTO Arena, 11 de novembro), Rio de Janeiro (Qualistage, 13 de novembro), Santiago (Movistar Arena, 17 de novembro) e encerrando em Buenos Aires (C Art Media, 19 de novembro).

Os ingressos estarão disponíveis a partir da pré-venda, que começa na terça-feira, 2 de setembro, às 10h. A venda de ingressos para o público geral estará disponível a partir do dia 03 de setembro, começando às 10h online e às 11h na bilheteria oficial. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 3x sem juros, estarão disponíveis online (www.ticketmaster.com.br) e na bilheteria oficial (sem taxa de serviço). A realização é da Live Nation Brasil. Para obter mais informações, visite www.livenation.lat.

Descrever o som do Chase Atlantic desde seu quarto álbum, LOST IN HEAVEN, é ao mesmo tempo simples e impossível. O trio australiano radicado em Los Angeles é imediatamente identificável, mas é incrivelmente difícil atribuir um título ou gênero ao seu som ou ao público que os adora. Eles se encaixam tão bem tocando em grandes festivais pop quanto em turnês com bandas de rock. Munidos de uma seleção de sucessos de diversos gêneros, o Chase Atlantic conquistou uma das maiores bases de fãs da música, acumulando mais de 8 bilhões de streams e 840 milhões de visualizações no YouTube, número que continua crescendo.

Serviço:

Show em São Paulo

Data: 09 de novembro

Local: Suhai Music Hall

Abertura dos portões: 19h

Horário do show: 21h

Endereço: Av. das Nações Unidas, 22540 - Jurubatuba, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$ 245,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.



Preços

PISTA: R$ 245,00 meia-entrada e R$ 490,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 345,00 meia-entrada e R$ 690,00 inteira

MEZANINO 2° PISO: R$ 390,00 meia-entrada e R$ 780,00 inteira

CAMAROTE LATERAL ESQUERDO 1° PISO: R$ 395,00 meia-entrada e R$ 790,00 inteira

CAMAROTE 2° PISO A/B: R$ 410,00 meia-entrada e R$ 820,00 inteira

CAMAROTE 1° PISO A/B: R$ 420,00 meia-entrada e R$ 840,00 inteira



Bilheteria oficial – Sem cobrança de taxa de conveniência

Shopping Ibirapuera

Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis, São Paulo/SP

Piso Jurupis (subsolo)

Referência: próximo ao restaurante Frutaria e à academia Bio Ritmo

Funcionamento para pré-venda e venda geral

02/09/2025 – Pré-venda do artista: Bilheteria: a partir das 11h

03/09/2025 – Venda Geral: Bilheteria: a partir das 13h

A partir de 04/setembro – Funcionamento regular:

- Terça a sábado: 10h às 22h

- Domingos e feriados: 14h às 20h

- Não abre: segundas-feiras



Importante

A entrada na fila é permitida até às 17h. Depois desse horário, atendemos apenas quem já estiver na fila.

O atendimento está sujeito à disponibilidade de ingressos; esgotando, encerramos o atendimento.

Para meia-entrada, apresente o comprovante na compra e na entrada do evento.

Baixe o app Quentro antes de vir: facilita a compra do ingresso digital.



Venda pela internet – Sujeito à cobrança de taxa de conveniência

O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Parcelamento em até 3 vezes sem juros; de 4 a 8x com juros.

Clientes em geral podem comprar até 8 ingressos por CPF, sendo 3 meia-entrada

