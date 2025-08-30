The Town 2025: seis itens indispensáveis para o Festival

O The Town 2025, maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, promete experiências intensas e inesquecíveis para o público. Para aproveitar cada minuto sem imprevistos, alguns são itens fundamentais, como aponta a Pague Menos, segunda maior rede de farmácias do país e primeira a atuar dentro de um festival de música no Brasil.

A rede reuniu seis produtos indispensáveis para garantir conforto, proteção e bem-estar durante longas horas fora de casa:

1. Protetor solar

O ideal é optar por um produto com FPS 30 ou superior e reaplicá-lo ao longo do dia. Afinal, a curtição ao ar livre exige cuidado redobrado com a pele.

2. Desodorante em creme

O desodorante é um aliado essencial em dias de calor e muita movimentação para manter a sensação de frescor e bem-estar. Escolha versões compactas e fáceis de levar na bolsa ou mochila.

3. Lenços umedecidos

Higiene é fundamental, especialmente em locais com banheiros compartilhados. Lenços umedecidos são aliados práticos e versáteis, ideais para limpeza rápida das mãos, rosto e corpo.

4. Analgésico e antiácido

Ter medicamentos básicos e de uso comum à mão pode evitar contratempos – como dor de cabeça, má digestão ou desconfortos estomacais – e garantir a curtição do festival até o final.





5. Curativos adesivos e protetores para os pés

Bolhas causadas por tênis ou pequenos machucados são comuns em festivais, após horas de pé cantando e dançando. Carregar alguns curativos podem salvar o dia e prolongar a diversão.

6. Gel ou creme refrescante para os pés e pernas

Depois de um dia inteiro de curtição, em pé e caminhando, as pernas e os pés merecem uma atenção especial. Produtos refrescantes ajudam a aliviar o cansaço, o inchaço e proporcionam uma sensação de conforto para continuar a curtir o evento.

Caso algum item seja esquecido, a Pague Menos estará presente no festival com loja operante, oferecendo bem-estar, higiene, beleza e medicamentos, selecionados especialmente para o público durante os cinco dias de shows.

"Nossa presença no The Town é a prova de que a Pague Menos vai além da farmácia. Queremos ser o parceiro de saúde e bem-estar que acompanha nossos clientes em cada passo da vida, inclusive nos momentos de lazer, garantindo o cuidado que merecem onde quer que estejam”, destaca Renato Camargo, VP de clientes da Pague Menos.

Além do estande, a rede promete ações surpresas, distribuição de brindes exclusivos e ofertas divulgadas por meio de lives realizadas durante o festival. Afinal, saúde e diversão podem e devem andar juntas.