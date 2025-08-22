The Town 2025: guia para aproveitar o festival ao máximo

O The Town 2025 chega com uma estrutura ainda maior e serviços pensados para que o público viva todos os momentos da Cidade da Música com conforto e praticidade. São mais de 100 shows, 500 artistas e atrações especiais como The Flight e The Tower Experience. Além disso, a edição deste ano traz a The Town Party Experience, festa oficial em parceria com a Privilège, para quem quer curtir a noite inteira.



Transporte facilitado



A operação de mobilidade do festival reforça o compromisso com conforto e segurança:



- Metrô e trens 24h: todas as linhas metropolitanas funcionam durante os dias do festival, com destaque para a Linha 9-Esmeralda, rota oficial para chegar ao evento.



- Trem Expresso The Town: saídas de Barueri e Pinheiros, com chegada a 10 minutos a pé do festival; bilhete R$ 35 (ida e volta).



- Ônibus The Town Express: embarques diretos em cinco terminais da capital; passagem R$ 40 (ida e volta).



- Ônibus Primeira Classe: serviço executivo oficial, desembarque e embarque dentro da Cidade da Música; valores a partir de R$ 220.



Importante: ruas do entorno do Autódromo estarão bloqueadas para veículos não autorizados, incluindo táxis e carros de aplicativo.



Aplicativo oficial e lockers



O app do The Town, disponível para iOS e Android, reúne:



- Programação completa e personalização de agenda.



- Recursos de acessibilidade e mapas do festival.



- Reserva de lockers: guarda-volumes monitorados, disponíveis das 14h até o fim do festival, ideais para guardar mochilas, documentos e compras.



Acessibilidade para todos



O festival mantém o compromisso com inclusão e conforto para o público PCD, com:



- Cadeiras de rodas, plataformas elevadas e brinquedos adaptados.



- Sala sensorial, kits sensoriais, tradução em Libras e audiodescrição.



- Ilhas de banheiros acessíveis estrategicamente posicionadas.



O pré-cadastro online é recomendado e garante agilidade no atendimento.



The Town Party Experience



A The Town Party Experience, em parceria com a Privilège, acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no SP Market, das 23h às 7h. DJs como Victor Lou, Cat Dealers, Dubdogz, Liu e Anna comandam a pista, com Paula Miranda como residente da festa.



Ingressos: exclusivos para quem já possui ingresso para o festival; preços do primeiro lote: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia-entrada). Venda pelo site da Ticketmaster.



Ingressos e acesso digital



- A venda geral de ingressos é exclusiva pelo site Ticketmaster Brasil: inteira R$ 975, meia-entrada R$ 487,50.



- Ativação e transferência: via aplicativo Quentro, obrigatório para entrada.



- No dia do festival: celular com ingresso digital atualizado; QR Code será escaneado na catraca.



- Meia-entrada: exigência de documento comprobatório; beneficiários incluem estudantes, PCDs, idosos, professores e aposentados.