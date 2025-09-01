Ecovias registra alta nos atendimentos via WhatsApp na Anchieta e Imigrantes

A Ecovias Imigrantes tem observado aumento no uso do WhatsApp como canal de atendimento aos motoristas que circulam pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes). Implantado em 2022, o serviço digital já acumula 31.564 registros até julho deste ano.

Os números mostram uma expansão contínua: foram 916 atendimentos no primeiro ano, 8.940 em 2023 e 12.817 em 2024. Somente nos sete primeiros meses de 2025, já são 8.891 acionamentos, quase o mesmo total registrado em todo o ano de 2023.

Apesar do crescimento do canal digital, o telefone 0800 ainda concentra a maior parte das demandas. Desde 2022, o serviço por voz contabiliza 96.501 atendimentos, sendo 25.341 apenas em 2024 e 16.341 de janeiro a julho deste ano.

Segundo a concessionária, a ampliação do WhatsApp reflete a busca dos usuários por formas mais ágeis de contato, mas o 0800 continua como principal referência no suporte.

A modernização do atendimento faz parte de um conjunto de investimentos em tecnologia da Ecovias. O CCO (Centro de Controle Operacional), que integra câmeras, sensores e sistemas de monitoramento de tráfego, passou recentemente por atualizações. Atualmente, cerca de 190 câmeras dão suporte às equipes em campo.

O WhatsApp e o 0800 da Ecovias funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana, pelo número 0800 019 7878.