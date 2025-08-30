Com obras, Anchieta e Imigrantes terão bloqueios na próxima semana

A Ecovias Imigrantes inicia na próxima segunda-feira (1º) uma série de obras de conservação e manutenção em todo o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes). A programação seguirá até o dia 7 de setembro, com serviços que têm como objetivo preservar a qualidade das rodovias e reforçar a segurança dos usuários.

Na Via Anchieta (km 9,7 ao km 65) e na Rodovia dos Imigrantes (km 11 ao km 70), nos dois sentidos, estão previstos trabalhos como conservação do revestimento vegetal, implantação de sinalização horizontal, lavagem de placas, levantamento topográfico, limpeza de canais e drenagem, além de manutenção em pavimento, túneis, passarelas, juntas de dilatação e barreiras de concreto. Os serviços serão realizados diariamente, das 8h às 17h e das 21h às 5h.

As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega, bem como as Interligações Planalto e Baixada e a SP-248 (saída de Guarujá), também receberão intervenções semelhantes, incluindo reparos em defensas metálicas e sinalização vertical.

Bloqueios programados

Durante a semana, alguns trechos do SAI terão interdições noturnas:

Dias 1º, 4 e 5 de setembro: bloqueio da pista Norte da Imigrantes, no trecho de serra, das 20h às 5h. A subida será feita pela Anchieta.

Dias 2 e 3 de setembro: pista Sul da Imigrantes interditada no trecho de serra, das 20h às 5h. A descida ocorrerá apenas pela Anchieta.

Dia 6 de setembro: pista Norte da Imigrantes fechada das 23h às 5h para transporte de cargas especiais. Motoristas com destino à capital deverão utilizar a Anchieta.

Segundo a concessionária, as datas podem ser alteradas em função das condições climáticas, do tráfego ou de ocorrências operacionais.

Orientação aos motoristas

A Ecovias recomenda que os usuários reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao trafegar por trechos em obras, que estarão devidamente sinalizados. Também orienta que os motoristas programem a viagem com antecedência e consultem as condições de tráfego nos canais oficiais:

Site: www.ecoviasimigrantes.com.br

X (Twitter): @_ecovias

Threads: @ecoviasimigrantes

WhatsApp (também canal de emergência): 0800 019 7878