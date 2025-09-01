DGABC
Cultura & Lazer Titulo Integrante do BTS

Fã tenta invadir casa de Jeon Jungkook, do BTS

De acordo com a mídia sul-coreana, a mulher chegou a entrar no estacionamento do cantor, mas logo foi interceptada pela segurança

Leticia Generali Especial para o Diário
01/09/2025 | 12:11
FOTO: Big Hit Music / HYBE
FOTO: Big Hit Music / HYBE


 Uma mulher de 40 anos foi presa pela polícia sul-coreana após tentar invadir a mansão do cantor Jeon Jungkook, integrante mais novo do BTS, na noite do último sábado (30). É a segunda vez que tentam invadir a residência do cantor. 

Segundo a imprensa local, a suspeita entrou no estacionamento do prédio, localizado no distrito de Yongsan, na capital de Seul, depois de seguir outro veículo. Ela foi interceptada pelos agentes de segurança particular, que rapidamente chamaram as autoridades. No interrogatório, a mulher apresentou irregularidades em seu relato, afirmando que havia entrado na casa de sua amiga. 

O caso segue em investigação para apurar os motivos verdadeiros da tentativa de invasão.

Durante uma transmissão ao vivo pela plataforma Weverse neste domingo (31), em comemoração ao seu aniversário, Jeon Jungkook comentou sobre a ocorrência. "Por favor, não venham. Entenderam? Se vocês entrarem no estacionamento, vou fechar os portões. Não tem como sair. A não ser que queiram ir direto para a delegacia, não venham", implorou aos fãs.

Primeira tentativa

No dia 12 de junho, outra mulher, na faixa de 30 anos, viajou da China continental até a capital da Coréia do Sul, Seul, com o intuito de ver o artista. Porém, por volta das 23h30, de acordo com o The Korea Times, câmeras de segurança flagraram a chinesa tentando digitar códigos aleatórios na porta do apartamento de Jungkook. 

Ao depor para a Polícia de Seul, a suspeita afirmou que sua intenção era comemorar a saída do ídolo do período de serviço militar, que durou 18 meses.

