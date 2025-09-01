Aniversário de Jungkook: cantor do BTS mobiliza fãs nas redes sociais

O cantor sul-coreano Jungkook, integrante do BTS, completou 28 anos – 30 na Coreia do Sul – neste 1º de setembro e movimentou as redes sociais em todo o mundo. Somente no X, foram cerca de 300 mil publicações até o início desta tarde, colocando o nome do artista entre os principais assuntos do dia. No Brasil, fãs não deixaram passar a data em branco e encheram a plataforma de declarações, homenagens e até brincadeiras.

Um dos destaques entre os posts foi a comparação bem-humorada com o futebol brasileiro. “O Corinthians e o Jungkook fazendo aniversário no mesmo dia, Deus está em todas as coisas mesmo”, escreveu uma fã. Além das brincadeiras, muitas mensagens emocionadas ressaltaram o impacto que o artista tem na vida de seus admiradores.

“Todos esses momentos são preciosos por sua causa, todas as luzes em nossas vidas são coloridas por você, todos os nossos tempos se tornam perfeitos graças a você. Somos gratos por estar ao seu lado. NÓS TE AMAMOS, JUNGKOOK”, declarou uma usuária.

As postagens também ganharam tom de afeto pessoal, com fãs descrevendo Jungkook como parte fundamental de suas vidas. “Feliz aniversário para o meu amor maior! Você me faz feliz somente por existir, Jeon Jungkook. Te amo mais que tudo!!!!!”, escreveu uma seguidora apaixonada.

Outra mensagem destacou o orgulho de acompanhar a trajetória do cantor ao longo dos anos. “Feliz aniversário, meu amorzinho. Desejo que você esteja sempre saudável e feliz. Eu tenho muito orgulho de ser sua fã durante todos esses anos. Você é uma pessoa incrível e muito talentosa. Eu te amo, JK”, publicou uma fã brasileira.

LEIA TAMBÉM:

São Bernardo recebe sessões do BTS Movie Weeks; ingressos já estão à venda