DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Programação dos shows

São Bernardo recebe sessões do BTS Movie Weeks; ingressos já estão à venda

O festival traz momentos icônicos de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook, permitindo que os fãs — e quem deseja conhecer o fenômeno global — revivam turnês históricas e acompanhem a evolução da banda

Natasha Werneck
27/08/2025 | 15:08
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Os fãs do BTS em São Bernardo têm motivo para comemorar: o BTS Movie Weeks, evento especial com quatro shows remasterizados em 4K, será exibido em diversas salas da Cinépolis, incluindo as do Plaza Shopping São Bernardo, entre 24 de setembro e 2 de outubro. A iniciativa é realizada pela Cinépolis +QUECINE, em parceria com a Trafalgar Releasing e a HYBE.

O festival traz momentos icônicos de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook, permitindo que os fãs — e quem deseja conhecer o fenômeno global — revivam turnês históricas e acompanhem a evolução da banda. O evento também antecipa a nova fase do grupo, prevista para 2026, após o retorno dos integrantes do serviço militar.

A pré-venda já está disponível no app, site oficial da Cinépolis e bilheterias, incluindo as do Plaza Shopping São Bernardo.

Programação dos shows

BTS 2016 – Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue (24/09)

Encerramento da era The Most Beautiful Moment in Life, com músicas que misturam nostalgia e intensidade.

BTS 2017 – Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL (25/09)

Turnê que consolidou a ascensão internacional do grupo, com hits como Blood Sweat & Tears, DNA e MIC Drop.

BTS 2019 – WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ LONDON (01/10)

Apresentação histórica em Wembley, marco de produção, emoção e conexão com os ARMYs.

BTS 2021 – MUSTER SOWOOZOO (02/10)

Celebração do oitavo aniversário da banda, marcada por reencontros emocionantes e energia contagiante.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.