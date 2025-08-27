São Bernardo recebe sessões do BTS Movie Weeks; ingressos já estão à venda

Os fãs do BTS em São Bernardo têm motivo para comemorar: o BTS Movie Weeks, evento especial com quatro shows remasterizados em 4K, será exibido em diversas salas da Cinépolis, incluindo as do Plaza Shopping São Bernardo, entre 24 de setembro e 2 de outubro. A iniciativa é realizada pela Cinépolis +QUECINE, em parceria com a Trafalgar Releasing e a HYBE.



O festival traz momentos icônicos de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook, permitindo que os fãs — e quem deseja conhecer o fenômeno global — revivam turnês históricas e acompanhem a evolução da banda. O evento também antecipa a nova fase do grupo, prevista para 2026, após o retorno dos integrantes do serviço militar.



A pré-venda já está disponível no app, site oficial da Cinépolis e bilheterias, incluindo as do Plaza Shopping São Bernardo.



Programação dos shows



BTS 2016 – Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue (24/09)

Encerramento da era The Most Beautiful Moment in Life, com músicas que misturam nostalgia e intensidade.



BTS 2017 – Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL (25/09)

Turnê que consolidou a ascensão internacional do grupo, com hits como Blood Sweat & Tears, DNA e MIC Drop.



BTS 2019 – WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ LONDON (01/10)

Apresentação histórica em Wembley, marco de produção, emoção e conexão com os ARMYs.



BTS 2021 – MUSTER SOWOOZOO (02/10)

Celebração do oitavo aniversário da banda, marcada por reencontros emocionantes e energia contagiante.