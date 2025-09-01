DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

Nacional Titulo Acidente

Acidente com carros, caminhão e moto interdita via na zona sul de São Paulo

Conforme a CET, três faixas estão ocupadas para atendimento da ocorrência

01/09/2025 | 10:35
FOTO: Reprodução/Tv Globo
FOTO: Reprodução/Tv Globo


Uma colisão envolvendo cinco carros, um caminhão e uma moto na manhã desta segunda-feira (1º), provoca a interdição da Avenida do Estado, no sentido do Santana, junto à Rua dos Patriotas, na região do Ipiranga. Não há, até o momento, a informação de feridos.

Conforme a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), três faixas estão ocupadas para atendimento da ocorrência. Além do resgate, o policiamento também foi acionado. Agentes da CET também monitoram o trânsito na região.

