Acidente com carros, caminhão e moto interdita via na zona sul de São Paulo

Uma colisão envolvendo cinco carros, um caminhão e uma moto na manhã desta segunda-feira (1º), provoca a interdição da Avenida do Estado, no sentido do Santana, junto à Rua dos Patriotas, na região do Ipiranga. Não há, até o momento, a informação de feridos.
Conforme a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), três faixas estão ocupadas para atendimento da ocorrência. Além do resgate, o policiamento também foi acionado. Agentes da CET também monitoram o trânsito na região.
