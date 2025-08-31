Grande ABC tem 1.168 postos de trabalho abertos nesta semana

Os centros de recolocação mantidos pelas prefeituras do Grande ABC disponibilizam nesta semana 1.168 vagas de trabalho. São postos destinados aos setores industrial, comercial e também de serviços, alguns deles sem a necessidade de experiência prévia.

Dentre as cidades que informaram suas vagas, São Caetano é que possui a maior quantidade. São 544 postos em aberto, com consulta e candidatura on-line.

Os interessados devem acessar o portal da cidade (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego. O hot site destinado à recolocação de pessoal informa as vagas disponíveis e as exigências para a candidatura.

A segunda maior oferta esta na Casa do Trabalhador de Mauá, que é mantida pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo. Lá são 417 oportunidades de emprego em 68 funções. Dessas, 126 vagas aceitam candidaturas de PcDs (Pessoas com Deficiência).

Entre os cargos estão disponíveis há auxiliar de logística, operador de empilhadeira, operador de cobrança, auxiliar de expedição, jardineiro, retificador CNC, operador de máquina, operador de caixa, entre outras. Os salários variam de R$ 1.616,01 a R$ 4.000.

A lista completa das oportunidades está no site sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas. Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (digital ou física).

A Prefeitura também oferece um canal digital com informações sobre as vagas, acessível pelo link: tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

Em Santo André a oferta é de 141 postos, com destaque para 30 de operador de telemarketing, 30 de operador de negócios e 25 de promotor de vendas. O atendimento é realizado no Térreo 1 da Prefeitura de Santo André (Praça IV Centenário, s/nº – Centro).

Além disso, também é possível acessar as vagas e serviços de qualificação de forma on-line no https://portais.santoandre.sp.gov.br/casadotrabalhador/.

Em Ribeirão Pires existem 56 vagas. Interessados devem comparecer ao posto do Atende Fácil, na Rua Capitão José Gallo, 55, Centro.

Feira on-line tem 7.000 vagas para PCDs e começa hoje

O mês de setembro, quando é lembrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21), começa com uma feira on-line que vai oferecer 7.000 vagas de emprego para PcDs (Pessoas com Deficiência). Participam do mutirão virtual empresas como Ambev, CSN, Grupo Boticário, L’Oréal, Mercedes-Benz do Brasil, Stone, SulAmérica e Vivo.

A feira Inclui PcD (www.incluipcd.com.br), além de permitir oportunidades de emprego, disponibiliza uma série de palestras e painéis sobre diversidade e inclusão, nos dias 2 e 3 de setembro. O uso da plataforma é gratuito, bastando se inscrever no site.

A iniciativa de aproximar companhias e pessoas com deficiência interessadas em vagas de emprego é da Egalite, empresa especializada em inclusão de PCDs no mercado. As vagas são em diversas áreas e regiões.

