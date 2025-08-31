Quem é Tarso Marques, ex-piloto de Fórmula 1 preso em São Paulo

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Anibal Santanna Marques, de 49 anos, foi preso na madrugada deste domingo (31) em São Paulo. Ele foi flagrado pela Polícia Militar dirigindo um Lamborghini Gallardo com registro de apropriação indébita e diversas irregularidades, durante a Operação Direção, na Ponte Cidade Jardim, zona oeste da Capital.



Segundo a polícia, o veículo circulava sem placas fixadas. Ao notar a fiscalização, Tarso tentou recolocá-las, mas foi contido pelos agentes. A investigação apontou que o carro estava registrado em nome de uma empresa ligada a crimes financeiros e somava cerca de R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA, multas e licenciamento atrasado desde 2013. Ele foi autuado em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e levado ao 14º Distrito Policial.



Da Fórmula 1 à customização de veículos



Natural de Curitiba (PR), Tarso Marques fez história como um dos brasileiros a chegar à Fórmula 1. Ele estreou em 1996 pela equipe Minardi, voltou a correr em 1997 e teve sua última temporada na categoria em 2001. Ao todo, disputou 24 GPs, mas não conquistou pontos no campeonato.



Após deixar a F1, passou por outras competições internacionais, como a Fórmula Indy, além de provas no automobilismo nacional. Fora das pistas, construiu carreira como empresário e se tornou conhecido pelo trabalho de personalização de carros e motos de luxo, com a Tarso Marques Concept (TMC), empresa fundada por ele em Curitiba.



Tarso também ganhou visibilidade na mídia por participações em programas de TV ligados a automobilismo e reality shows, o que ajudou a manter seu nome em evidência mesmo após o fim da carreira como piloto.



Prisão em meio à carreira fora das pistas



A prisão em flagrante marca mais um episódio polêmico na trajetória do ex-piloto, que, além do legado no automobilismo, se projetou no setor de customização automotiva. Até o momento, a defesa dele não se manifestou sobre o caso.