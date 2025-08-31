Ex-piloto de Fórmula 1 é preso em SP por dirigir Lamborghini roubado

Um ex-piloto de Fórmula 1 foi preso na madrugada deste domingo (31) na Ponte Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo, após ser flagrado dirigindo um Lamborghini Gallardo com registro de apropriação indébita.



Durante a Operação Direção, a equipe policial abordou o veículo que trafegava sem as placas fixadas. Ao perceber a fiscalização, o condutor tentou recolocá-las, mas foi contido pelos policiais.



Investigações apontaram que o carro possuía registro judicial de apropriação indébita, débitos de IPVA e multas que somam cerca de R$ 1,3 milhão, além de licenciamento em atraso desde 2013. O automóvel estava registrado em nome de uma empresa envolvida em práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira.



O ex-piloto, conhecido por participação em programas de TV, foi levado ao 14º Distrito Policial, onde a delegada de plantão lavrou prisão em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.