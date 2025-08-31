Gabigol se declara à torcida do Cruzeiro após polêmica sobre o Flamengo

Depois de vencer o São Paulo por 1 a 0 neste sábado (30), no Mineirão, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, aproveitou a ocasião para se declarar à torcida do Cruzeiro, em meio à polêmica recente envolvendo mensagens direcionadas ao Flamengo.



Em suas redes sociais, o jogador publicou: “Existe UM grande clube na cidade e ele mora no meu coração.” Mais tarde, completou: “Nada melhor do que comemorar o aniversário em casa e com os 3 pontos! Obrigado Nação azul! É o CABULOSOOOOOOOOOO.”



A declaração chega dias após repercussão negativa de outra publicação de Gabigol, feita também neste sábado, em que o atacante reforçou seu vínculo com o Flamengo, clube pelo qual se tornou ídolo. Na ocasião, ele escreveu: “Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer”, em resposta a postagem do time carioca sobre seu aniversário de 29 anos. A mensagem gerou críticas de parte da torcida celeste, que cobrou respeito ao clube onde atua atualmente.



Apresentado oficialmente pelo Cruzeiro em janeiro de 2025, em evento no Mineirão que reuniu mais de 45 mil pessoas, Gabigol foi contratado como principal aposta da temporada.