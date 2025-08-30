Gabigol publica mensagem ao Flamengo e irrita torcedores do Cruzeiro

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, provocou repercussão neste sábado (30) ao publicar uma mensagem em suas redes sociais direcionada ao Flamengo, clube em que se consagrou e se tornou ídolo. No X e no Instagram, o jogador escreveu: “Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer” em resposta a postagem do clube carioca sobre seu aniversário de 29 anos, comemorado neste fim de semana. A declaração rapidamente repercutiu e gerou críticas entre torcedores do Cruzeiro, atual equipe do atacante.

Parte da torcida celeste interpretou a manifestação como desrespeitosa. Em respostas à publicação, alguns cruzeirenses questionaram a postura do atleta. “Precisava falar isso?”, escreveu um usuário. Outro comparou a situação com a trajetória do goleiro Fábio, maior ídolo recente do clube: “Irmão, Fábio é um ídolo incontestável do nosso time, e nem por isso ele desrespeita o time que ele está. Te defendi por achar que teria respeito à instituição, mas aí você se passou”.

Houve ainda quem sugerisse que o relacionamento entre jogador e torcida está marcado por ressentimento: “Relacionamento com quem não superou ex é complicado mesmo”. Também foram registradas cobranças mais duras, como “Respeite o clube que paga seu salário! Nós cruzeirenses queremos rescisão do contrato já” e “O Cruzeiro tem que rescindir depois dessa”. Já outros torcedores celestes consideraram a situação como normal, devido a trajetória de Gabriel pelo Mengão.

Apresentado oficialmente pelo Cruzeiro em janeiro de 2025, em um evento no Mineirão que reuniu mais de 45 mil pessoas, Gabigol foi contratado como a principal aposta para a temporada. Até o momento, a diretoria do Cruzeiro não se manifestou sobre a publicação.