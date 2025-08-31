DGABC
Veja a charge do 'Diário' para o dia 31 de agosto de 2025

31/08/2025
Para a são-bernardense Natália, 15 anos, aceitar uma gestação aos 14 foi tão devastador que ela preferiu não assumir nem para si mesma sua nova realidade, mesmo já sentindo o bebê mexer. “Com sete meses de gravidez ainda não tinha feito testes nem iniciado o pré-natal porque não queria confirmar o que no fundo já sabia. Como minha barriga não tinha crescido até então, consegui esconder da família”, relata. 

Descobrir a gravidez aos 14 anos também foi um choque para a andreense Amanda, hoje com 15. O impacto foi ainda maior por repetir um histórico familiar: sua irmã havia passado por essa situação, oito anos antes, com a mesma idade. “Senti uma mistura de medo e culpa. Ver meu pai tão preocupado foi muito difícil, mas agora estou tentando lidar e aceitar”, conta. Os nomes utilizados são fictícios, com a intenção de proteger a identidade das jovens. 

As adolescentes integram os números que apontam uma média de oito meninas de 10 a 14 anos grávidas por mês no Grande ABC. Entre 2020 e 2024, a região registrou 516 casos nessa faixa etária, além de 107 apenas em 2025.

