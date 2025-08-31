Família Addams volta aos holofotes com adaptação gravada pela Netflix

A segunda temporada de Wandinha chegou a Netflix no último dia 6 de agosto, trazendo a primeira parte de novos episódios. A sequência está prevista para ser lançada na quarta-feira.

Wandinha Addams (Jenna Ortega) está de volta à Escola de Nunca Mais após acontecimentos da temporada anterior. A produção continua misturando suspense, comédia e elementos de terror, em uma atmosfera gótica, que é a marca registrada do lendário roteirista e cineasta Tim Burton.

A história acompanha a jovem em meio a novos mistérios sobrenaturais, que agora envolvem corvos assassinos.

Além do enigma central, a série amplia o relacionamento e as aventuras da Família Addams, composta por Mortícia Addams (Catherine Zeta-Jones), Gomez Addams (Luis Gúzman), Feioso (Isaac Ordenez), Tio Chico (Fred Armisen) e Mãozinha (Victor Dorobantu). A presença de todos reforça os laços familiares e traz novas revelações.

A nova temporada mantém os temas que conquistaram todos os públicos: mistérios sobrenaturais, segredos obscuros e as clássicas dificuldades de uma adolescência.

Também vão ser reforçados alguns debates referentes a saúde mental, pressão social e a busca por uma identidade, se passando em um ambiente escolar que desafia o limite de seus alunos

Com um estilo sombrio e criativo, a produção ganha ainda mais profundidade visual e narrativa, firmando Wandinha como um dos grandes sucessos da plataforma de Streaming.<TL>