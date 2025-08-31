DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Diarinho Titulo Série

Família Addams volta aos holofotes com adaptação gravada pela Netflix

A sequência está prevista para ser lançada na quarta-feira (3)

Fabio Junior
 Especial para o Diário
31/08/2025 | 08:46
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A segunda temporada de Wandinha chegou a Netflix no último dia 6 de agosto, trazendo a primeira parte de novos episódios. A sequência está prevista para ser lançada na quarta-feira. 

LEIA MAIS: Segunda temporada de Wandinha tem em destaque ator mirim ligado à região

Wandinha Addams (Jenna Ortega) está de volta à Escola de Nunca Mais após acontecimentos da temporada anterior. A produção continua misturando suspense, comédia e elementos de terror, em uma atmosfera gótica, que é a marca registrada do lendário roteirista e cineasta Tim Burton. 

A história acompanha a jovem em meio a novos mistérios sobrenaturais, que agora envolvem corvos assassinos. 

Além do enigma central, a série amplia o relacionamento e as aventuras da Família Addams, composta por Mortícia Addams (Catherine Zeta-Jones), Gomez Addams (Luis Gúzman), Feioso (Isaac Ordenez), Tio Chico (Fred Armisen) e Mãozinha (Victor Dorobantu). A presença de todos reforça os laços familiares e traz novas revelações.

A nova temporada mantém os temas que conquistaram todos os públicos: mistérios sobrenaturais, segredos obscuros e as clássicas dificuldades de uma adolescência. 

Também vão ser reforçados alguns debates referentes a saúde mental, pressão social e a busca por uma identidade, se passando em um ambiente escolar que desafia o limite de seus alunos

Com um estilo sombrio e criativo, a produção ganha ainda mais profundidade visual e narrativa, firmando Wandinha como um dos grandes sucessos da plataforma de Streaming.<TL>


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.