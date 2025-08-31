Segunda temporada de Wandinha tem em destaque ator mirim ligado à região

O pequeno Gael Abreu Santos, de apenas 3 anos, já conquistou um lugar especial em uma das séries mais famosas e assistidas: Wandinha, produzida pela Netflix. Ele interpretou o personagem Feioso, irmão da protagonista, em flashback exibido na segunda temporada, que mostra o integrante da Família Addams trancado em um caixão próximo a uma cova.

Embora tenha nascido na Irlanda, especificamente no condado de Louth, no Nordeste do país, Gael é filho de brasileiros. O pai, Tiago Abreu da Silva, 41, trabalha como líder de um armazém. Ele nasceu na Paraíba e, com um ano, mudou-se para São Bernardo. Viveu por quase todo o tempo na Vila São José. Já a mãe, a são-bernardense Carla Lais Santos, 37 anos, é operadora de máquinas, e foi moradora do bairro Orquídeas, também na cidade da região.

O casal reside há quase sete anos na cidade de Drogheda – situada a 50 km da capital Dublin –, porém, fazem questão de manter as raízes brasileiras vivas dentro de casa.

A oportunidade para o filho surgiu de maneira inesperada, quando o matricularam em uma agência de modelos e receberam um convite. “Achávamos que seria algo pequeno, mas quando vimos a grandiosidade da produção, percebemos que era algo muito maior”, contou Silva. Ele ainda disse que, apesar da timidez, Gael gosta muito de fazer fotos, ser filmado, além de ser uma criança muito ativa e esperta.

No set de filmagens, o cineasta Tim Burton, que já produziu diversas obras conhecidas, como Os Fantasmas se Divertem (1988), Batman (1989), A Noiva-Cadáver (2005) e Alice no País das Maravilhas (2010), ficou impressionado com o desempenho e a caracterização do garoto, na época ainda com 2 anos. “Quando a cena terminou, ele pegou o celular pessoal dele e fez várias fotos do Gael. Foi um momento especial de reconhecimento”, lembrou o pai, ao destacar que o pequeno não tem muitas lembranças das gravações – feitas no ano passado –, que duraram um dia todo, incluindo o tempo de preparação. “Ele não lembra. Sabe por foto quando a gente mostra para ele”.

Apesar do tamanho, Gael aproveitou cada minuto do seu dia de estrela. “Ele estava tranquilo e feliz, era tudo novidade para ele. Todos elogiavam sua performance e como ele era bonito e fofo”, disse a mãe, que ficou “extremamente emocionada” ao ver seu filho caracterizado.

A rotina, no entanto, segue uma fórmula simples e divertida. Gael estuda em uma creche durante o período da manhã e brinca com o seu irmão mais novo Zyan. de apenas um ano e meio, na parte da tarde. Além disso, ele adora andar de bicicleta, patinete, jogar bola e se divertir com os seus carrinhos.

A família garante que não vai querer pressionar o filho a seguir na carreira artística. O mais importante no momento é que ele cresça saudável e faça suas próprias escolhas profissionais.

Os pais comentaram que pretendem esperar Gael ser fluente em inglês e ter 6 anos para, enfim, pensar em colocar em alguma escola de teatro ou cinema.

Nas redes sociais, a participação de Gael na série rendeu muitas mensagens de carinho, pois vários brasileiros celebraram o feito do pequeno. Os familiares dizem que não esperavam repercussão tão positiva e chamativa.

Gael já mostrou que o talento e a simpatia não têm fronteiras. Mesmo que ainda não entenda a grandiosidade do que fez, ele segue conquistando todos com sua alegria contagiante.