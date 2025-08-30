São Bernardo inaugura Praça-Parque no Jardim da Represa

Prefeitura de São Bernardo entregou neste sábado (30) a Praça-Parque São Paulo, no Jardim da Represa. O espaço é o 71º equipamento desse tipo inaugurado no município e faz parte da programação de aniversário de 472 anos da cidade.

Com investimento de R$ 1,344 milhão, a nova área de lazer ocupa 5,9 mil m², sendo 1,6 mil m² de área construída. O espaço reúne quadra modular com gramado sintético e arquibancada, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada, espaço pet, área de convivência e nova iluminação. O local é cercado por grades e teve as chaves entregues à comunidade, que participou do processo de elaboração do projeto.

O novo equipamento também será utilizado pelo Projeto Social 2º Tempo – O Futuro em Campo, que atende mais de 400 crianças e adolescentes de 5 a 18 anos com aulas de futebol. Segundo o presidente da iniciativa, Evandro Miguel, a estrutura deve ampliar o atendimento. “Temos muitas crianças que treinavam em apenas uma quadra. Agora, a gente vai ter a oportunidade de dividir os grupos mais e até atender mais crianças, temos uma fila de espera imensa e agora vamos ter mais estrutura”, pontuou.

A inauguração contou com a presença da prefeita Jessica Cormick (Avante), secretários municipais, vereadores e moradores do bairro. A obra recebeu R$ 1 milhão de emenda parlamentar e R$ 344 mil em recursos municipais.

A prefeita Jessica Cormick destacou a importância da comunidade se envolver no cuidado e preservação do espaço, da mesma forma que foram envolvidos no planejamento do projeto. “A comunidade participou junto com a prefeitura, para deixar a praça do jeito que vocês querem e isso é muito inovador”, afirmou. “Quero agradecer a cada um de vocês e a todas as pessoas que fizeram isso acontecer. A gente continua trabalhando muito, toda a nossa equipe, para fazer o melhor por São Bernardo”, completou.

Com a entrega, São Bernardo passa a contar com 71 praças-parques. Neste ano, já foram inauguradas as unidades do Taboão, Frei Damião e Jardim Farina. Outras duas estão em construção: a Praça-Parque dos Tico-Ticos e a Praça-Parque Cláudio Mantovani.