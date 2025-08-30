Igreja Adventista leva projeto 'Quebrando o Silêncio' às ruas de São Bernardo

A Igreja Adventista do Sétimo Dia realizou na manhã deste sábado (30) o projeto “Quebrando o Silêncio”, com um percurso pela Avenida Prestes Maia, em São Bernardo, abordando a violência contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos, com foco especial neste ano na violência digital.



O evento contou com a participação de cerca de 800 pessoas, entre membros da igreja, apoiadores do Clube de Desbravadores e do Clube de Aventureiros, que percorreram a avenida distribuindo materiais educativos, panfletos e revistas, chamando a atenção da sociedade para a necessidade de legislações mais firmes e para o papel da família na proteção de crianças e adolescentes.



O pastor Joani Junior, responsável pelo projeto, explicou ao Diário que a iniciativa é realizada desde 2002 em toda a América do Sul. “A internet tem sido um ambiente de muitas coisas boas, mas também nocivas. Nossa ideia é orientar a sociedade, entregando materiais, panfletos e revistas, promovendo denúncia contra qualquer conteúdo inadequado, discurso de ódio, adultização e exploração sexual. Queremos impactar a sociedade e dizer alto: quebrando o silêncio, essas questões precisam da nossa atenção como sociedade”, afirmou.



O evento começou por volta das 10h, após concentração dos participantes desde 9h na frente do Colégio Adventista de São Bernardo, e percorreu a Avenida Prestes Maia até a altura da rua Santa Filomena, quase chegando à Marechal Deodoro.

Presente no evento, o vereador Julinho Fuzari (Cidadania), destacou a iniciativa como positiva para a cidade. "As pessoas participaram deste evento, com carro de som e tudo, dizendo não a este tipo de violência e chamando a atenção da sociedade para a necessidade de termos legislações mais firmes para punir esse tipo de violência, de exploração sexual de crianças invulneráveis. Teve todo o apoio do nosso mandato porque é uma pauta justa, que vem de encontro aos anseios da sociedade nesse momento", ressaltou.