Crimes patrimoniais caem em julho, mas estupros aumentam

Os crimes patrimoniais registraram queda em julho no Grande ABC, enquanto as denúncias de estupro cresceram. Roubos gerais, que incluem ocorrências contra carga e instituições financeiras, recuaram 9% em um ano, passando de 1.347 casos em julho de 2024 para 1.226 neste ano.

Segundo indicadores divulgados nessa sexta-feira (29) pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), os roubos de veículos também diminuíram: foram 212 registros no mês passado contra 349 no mesmo período de 2024, redução de 39%. Em São Caetano e Rio Grande da Serra não houve ocorrências.

A Prefeitura de São Caetano atribui o resultado ao primeiro mês de funcionamento do Smart Sanca, Centro de Inteligência, Segurança e Emergências. “São mais de 500 câmeras integradas a um moderno sistema de reconhecimento facial e leitura de placas. Desde sua inauguração, o Smart Sanca auxiliou diretamente na prisão de 39 procurados pela Justiça”, destacou a administração municipal.

Além de zerar os roubos de veículos, São Caetano e Rio Grande da Serra também não registraram homicídios dolosos em julho. Nas demais cinco cidades da região, houve 11 casos — mesmo número de 2024.

Os furtos apresentaram variação discreta, com queda de 0,4% nas ocorrências gerais e de 2,1% nos casos envolvendo veículos.

De acordo com a SSP, a redução nos índices patrimoniais reflete o trabalho conjunto das forças de segurança, com reforço em inteligência, investigações, prisões de infratores e apreensão de armas. “De janeiro a julho, foram presos e apreendidos 4.905 infratores, 365 armas de fogo ilegais foram retiradas de circulação e 2.390 veículos recuperados, o que contribuiu para a queda nos roubos”, informou a Pasta.

DIGNIDADE SEXUAL

Na contramão do Estado, que registrou queda de 3,1% nos estupros, o Grande ABC teve aumento de 8%. As DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher) da região registraram 54 denúncias em julho, incluindo estupro de vulnerável, contra 50 no mesmo mês de 2024. No comparativo estadual, foram 1.168 casos no ano passado e 1.131 neste ano.

A SSP ressaltou que tem fortalecido a rede de proteção, atendimento e acolhimento às vítimas. “O registro é fundamental para romper o ciclo da violência, garantir proteção imediata e responsabilizar o agressor”, reforçou.

Atualmente, o Estado conta com 142 Delegacias de Defesa da Mulher, sendo cinco no Grande ABC.