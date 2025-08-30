DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Após rusgas

Tarcísio de Freitas sobre Eduardo Bolsonaro: 'Torço para que ele seja bem-sucedido'

A declaração ocorre em meio a especulações de que a família Bolsonaro poderia deixar o PL caso o governador ingressasse na legenda

Renan Soares
29/08/2025 | 20:03
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), evitou comentar os rumores de que poderia disputar a Presidência da República, durante entrevista concedida ao Diário nesta sexta-feira (29). Ele também preferiu minimizar as rusgas com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que pode ficar fora das próximas eleições em razão do julgamento que enfrentará na próxima semana, por acusação de uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022.

"Eu não vou comentar (as críticas de Eduardo Bolsonaro). É muito difícil. Você pensa que tem uma pessoa que está fazendo de tudo pelo pai, que está absolutamente tomado pela emoção. Gosto do Eduardo, tenho muito apreço pelo pai dele. Torço para que ele seja bem-sucedido", disse. A declaração ocorre em meio a especulações de que a família Bolsonaro poderia deixar o PL caso Tarcísio ingressasse na legenda. Atualmente, o governador está filiado ao Republicanos, mas há conversas nos bastidores sobre uma possível mudança para o PL.

O deputado Eduardo Bolsonaro também criticou recentemente Tarcísio e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), por não defenderem o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores ao se posicionarem sobre as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil, além dos rumores de que Tarcísio poderia disputar a Presidência. Em áudios da Polícia Federal divulgados na última semana, Eduardo criticou os acenos do pai ao governador. 

LEIA TAMBÉM:

Governador afirma que vai ''dar a mão’ a Jessica Cormick em São Bernardo

AGENDA

Durante a manhã, Tarcísio participou de agenda em Santo André, no Hospital Estadual Mário Covas, onde entregou novos equipamentos e anunciou a modernização do complexo hospitalar. Ele estava acompanhado dos secretários de Saúde, Eleuses Paiva, e de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), além de prefeitos e deputados da região.

Logo em seguida, o governador esteve na sede do Diário, em Santo André, para uma entrevista exclusiva, na qual também anunciou novos projetos para o Grande ABC.

À tarde, a agenda seguiu em São Bernardo, com a inauguração da Praça da Cidadania, espaço de mais de 40 mil m² que oferecerá áreas de esporte, lazer, convivência comunitária e qualificação profissional gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade. A cerimônia contou com a presença da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

LEIA MAIS:

Tarcísio sobre julgamento de Bolsonaro: ‘Hoje não posso falar que confio na Justiça’


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.