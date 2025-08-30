Tarcísio de Freitas sobre Eduardo Bolsonaro: 'Torço para que ele seja bem-sucedido'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), evitou comentar os rumores de que poderia disputar a Presidência da República, durante entrevista concedida ao Diário nesta sexta-feira (29). Ele também preferiu minimizar as rusgas com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que pode ficar fora das próximas eleições em razão do julgamento que enfrentará na próxima semana, por acusação de uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022.

"Eu não vou comentar (as críticas de Eduardo Bolsonaro). É muito difícil. Você pensa que tem uma pessoa que está fazendo de tudo pelo pai, que está absolutamente tomado pela emoção. Gosto do Eduardo, tenho muito apreço pelo pai dele. Torço para que ele seja bem-sucedido", disse. A declaração ocorre em meio a especulações de que a família Bolsonaro poderia deixar o PL caso Tarcísio ingressasse na legenda. Atualmente, o governador está filiado ao Republicanos, mas há conversas nos bastidores sobre uma possível mudança para o PL.

O deputado Eduardo Bolsonaro também criticou recentemente Tarcísio e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), por não defenderem o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores ao se posicionarem sobre as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil, além dos rumores de que Tarcísio poderia disputar a Presidência. Em áudios da Polícia Federal divulgados na última semana, Eduardo criticou os acenos do pai ao governador.

AGENDA

Durante a manhã, Tarcísio participou de agenda em Santo André, no Hospital Estadual Mário Covas, onde entregou novos equipamentos e anunciou a modernização do complexo hospitalar. Ele estava acompanhado dos secretários de Saúde, Eleuses Paiva, e de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), além de prefeitos e deputados da região.

Logo em seguida, o governador esteve na sede do Diário, em Santo André, para uma entrevista exclusiva, na qual também anunciou novos projetos para o Grande ABC.

À tarde, a agenda seguiu em São Bernardo, com a inauguração da Praça da Cidadania, espaço de mais de 40 mil m² que oferecerá áreas de esporte, lazer, convivência comunitária e qualificação profissional gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade. A cerimônia contou com a presença da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

