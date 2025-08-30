Governador afirma que vai 'dar a mão’ a Jessica Cormick em São Bernardo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) garantiu ao Diário que dará todo o suporte para que a prefeita interina de São Bernardo, Jessica Cormick (Avante), e disse que colocará as equipes do Estado à sua disposição, para ajudar no que for necessário. Jessica assumiu o comando do Paço após o prefeito Marcelo Lima (Podemos) ser afastado do cargo em decorrência de operação da PF (Polícia Federal), que investiga suposto esquema de corrupção no governo municipal.

“Vamos dar a mão para a Jessica. Vamos trabalhar junto com ela, a fim de que tenha tranquilidade para fazer essa travessia.Temos conversado bastante. Qual é a nossa ideia? É dar todo o suporte para ela agora no que for necessário. Se ela precisar de apoio para um projeto de engenharia, na estruturação de um processo licitatório, uma orientação na área da saúde; uma auditoria completa nas contas da saúde para verificar que ela pode fazer. Então, meu time vai estar à disposição”, afirmou.

Em relação a Marcelo Lima, Tarcísio de Freitas foi sucinto. Disse que acompanha com preocupação os dobramentos da operação. “Acho que esse é um assunto da polícia e da Justiça. O que nos cabe agora? Garantir que a cidade continue funcionando. Quem não pode ser prejudicado com isso é o cidadão”, pontuou.

O governador afirmou que é agora é necessário garantir a normalidade, com a continuidade das políticas públicas. Segundo Tarcísio, São Bernardo não pode parar, tendo em vista sua importância, tanto do ponto de vista populacional como de geração de empregos, “Não podemos deixar a cidade ficar no limbo, parada. Ficar num âmbito de incerteza. O município tem muito negócio, muita vida. Não sabemos o que que vai acontecer à frente. Se o prefeito vai voltar, se vai demorar para voltar. Se vai voltar depois ou se não vai voltar. Não importa. O que não pode ter é uma descontinuidade na gestão.”

Tarcísio destacou os R$ 320 milhões de investimentos do governo do Estado em São Bernardo, em especial na área da habitação, com a construção de conjuntos habitacionais, e obras de mobilidade em execução.

“Temos a saúde de São Bernardo, que é fundamental ao Grande ABC. Porque se pegarmos os hospitais de Urgência, de Clínicas e da Mulher, precisamos dar suporte para que essa estrutura toda continue com funcionando e é justamente isso que vamos fazer. Pegar na mão da Jessica e dar todo o suporte do Estado”, reafirmou o governador.

