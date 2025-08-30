Tarcísio sobre Lula: 'Já passou da hora de parar há muito tempo’

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira (29), em entrevista exclusiva ao Diário, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já deveria ter deixado a política. Tarcísio disse que Lula, atualmente cumprindo seu terceiro mandato como presidente da República, já teve seu tempo de contribuição à vida pública, "porque um líder tem de saber a hora de parar".

“Já passou da hora há muito tempo. Se quiser fazer um favor para o Brasil, sai de cena. Ele não tem mais nada para contribuir”, pontuou o governador.

Apesar de descartar em entrevista ao Diário concorrer à Presidência da República nas eleições de 2026, pesquisa divulgada nesta quinta-feira (28) pela AtlasIntel/Bloomberg mostra que em eventual disputa de segundo turno, Lula contaria com 46,6% das intenções de voto, contra 48,4% do governador.

AGENDA

O governador cumpre agenda nesta sexta-feira no Grande ABC. Pela manhã, o governador participou de evento no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, onde entregou novos equipamentos e a modernização do complexo hospitalar. Ele estava acompanhado dos secretários de Saúde, Eleuses Paiva, e de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), além de prefeitos e deputados da região.

Logo em seguida, Tarcísio esteve na sede do Diário, em Santo André, onde concedeu entrevista exclusiva e anunciou novos projetos para o Grande ABC.

À tarde, a agenda seguiu em São Bernardo, com a inauguração da Praça da Cidadania. O espaço de mais de 40 mil m² vai oferecer áreas para esporte, lazer, convivência comunitária e qualificação profissional gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade. O evento contou também com a presença da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

