DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Veja vídeo

Tarcísio sobre Lula: 'Já passou da hora de parar há muito tempo’

Governador afirma que o presidente faria um favor ao Brasil se saísse de cena

Angelica Richter
29/08/2025 | 16:20
Compartilhar notícia
FOTO: André Henriques/DGABC
FOTO: André Henriques/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira (29), em entrevista exclusiva ao Diário, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já deveria ter deixado a política. Tarcísio disse que Lula, atualmente cumprindo seu terceiro mandato como presidente da República, já teve seu tempo de contribuição à vida pública, "porque um líder tem de saber a hora de parar". 

“Já passou da hora há muito tempo. Se quiser fazer um favor para o Brasil, sai de cena. Ele não tem mais nada para contribuir”, pontuou o governador. 

Apesar de descartar em entrevista ao Diário concorrer à Presidência da República nas eleições de 2026, pesquisa divulgada nesta quinta-feira (28) pela AtlasIntel/Bloomberg mostra que em eventual disputa de segundo turno,  Lula contaria com 46,6% das intenções de voto, contra 48,4% do governador. 

 

AGENDA

O governador cumpre agenda nesta sexta-feira no Grande ABC. Pela manhã, o governador participou de evento no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, onde entregou novos equipamentos e a modernização do complexo hospitalar. Ele estava acompanhado dos secretários de Saúde, Eleuses Paiva, e de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), além de prefeitos e deputados da região.

Logo em seguida, Tarcísio esteve na sede do Diário, em Santo André, onde concedeu entrevista exclusiva e anunciou novos projetos para o Grande ABC.

À tarde, a agenda seguiu em São Bernardo, com a inauguração da Praça da Cidadania. O espaço de mais de 40 mil m² vai oferecer áreas para esporte, lazer, convivência comunitária e qualificação profissional gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade. O evento contou também com a presença da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

LEIA TAMBÉM 

Após adiamentos, Tarcísio vai cobrar agilidade em obras do BRT-ABC


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.