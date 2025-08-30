Festival de Hip Hop de Santo André encerra programação neste domingo

Neste domingo (31), a área em frente à Escola Estadual Américo Brasiliense será palco do Festival de Encerramento do Mês do Hip Hop de Santo André. A programação, gratuita e ao ar livre, vai das 11h às 21h30, e reúne batalhas de rima, apresentações musicais, dança e competições de graffiti, com artistas locais e nomes da cena regional.

A abertura fica por conta do DJ Markeira às 11h, seguida do rapper Araújo Paz. A primeira fase das batalhas de rima acontece às 12h45, enquanto a final está marcada para às 14h40. O Coletivo Alma se apresenta às 13h45, e os MCs Ali e Pedro Simples sobem ao palco às 15h25 e 16h15, respectivamente.

Às 16h45 começa a batalha de tag, modalidade ligada ao graffiti, em que dois artistas competem para criar a tag mais impactante em tempo limitado. O vencedor será definido pelo voto do público. A programação continua com DJ B8 às 17h35, o coletivo Os Reis da Praça às 18h30, Ieda Hills às 19h35 e a DJ Esteves, que encerra o festival às 20h35.

No sábado (30), a agenda do Mês do Hip Hop incluiu o workshop “Stencil: Do Ateliê à Arte Urbana”, ministrado pelo artista visual William Pimentel na Casa do Olhar Luiz Sacilotto, e a última batalha classificatória do circuito de rimas na Concha Acústica, na Praça do Carmo, às 19h.

O Mês do Hip Hop de Santo André – 2ª Edição é organizado pela Secretaria de Cultura e oferece atividades gratuitas que destacam a cultura urbana, a diversidade e a cena hip hop local.