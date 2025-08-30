Orquestra Contemporânea Innovare de São Bernardo leva Beethoven ao Teatro Cultura Artística

A OCI (Orquestra Contemporânea Innovare), com raízes em São Bernardo, fará sua estreia em mais um espaço emblemático, desta vez em uma das principais salas de concerto do país – no Teatro Cultura Artística, em São Paulo. No dia 31 de agosto, às 11h, com um programa especial e vigoroso: a Sinfonia nº 3 em mi bemol maior, op. 55 – “Eroica”, de Ludwig van Beethoven.

O concerto matinal gratuito, sob regência e direção artística do jovem maestro Fernando Mathias, marca mais um importante passo na trajetória de ascensão da OCI, que surgiu no ABC Paulista com o objetivo de conquistar o Brasil — e o mundo — com sua proposta inovadora, multimidia, multissensorial e de excelência artística.

“Reger a Eroica de Beethoven, uma das minhas sinfonias preferidas, na minha primeira vez no Teatro Cultura Artística, é a realização de um sonho antigo. É uma alegria imensa conduzir 40 músicos nesse palco histórico, preparado para receber a grandiosidade desta obra e esperamos surpreender o público com um espetáculo memorável”, afirma o maestro Mathias, ao revelar que haverá uma surpresa – bis de peça mais popular para marcar a ocasião especial.

Importância histórica – O Teatro Cultura Artística, com mais de um século de história, já recebeu grandes nomes da música clássica mundial e segue como referência para a música orquestrada no país. “Se apresentar num palco como esse é, sem dúvida, mais do que uma conquista artística — é um símbolo de excelência, prestígio e reconhecimento”, acrescenta o maestro. Totalmente revitalizado e reaberto em agosto de 2024 – após um incêndio em 2008 – o teatro representa também a resistência da cultura e o renascimento da música erudita em meio aos desafios contemporâneos.

Vale lembrar que a regão do ABC, local onde a OCI nasceu, é um importante polo e celeiro na formação de bons músicos. A Orquestra Contemporânea Innovare também tem papel importante e atua na formação de novos músicos em projetos de educação musical na rede pública de São Bernardo do Campo, levando cultura e inclusão a toda a região.

A apresentação da OCI no Teatro Cultura Artística é uma realização da Associação Artística Cultural Tocando a Vida (mantenedora da orquestra) em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet (Incentivo a Projetos Culturais) e patrocínio das empresas Toledo do Brasil (Industria de Balanças Ltda), Siscom, Engemet (Soluções em Aço) e Kawasaki Sociedade de Advogados. Também conta com apoio institucional da Scania e Candinho – Assessoria Contábil.

Serviço:

Orquestra Contemporânea Innovare (OCI)

Data: 31/08, às 11h

Local: Teatro Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 196 – SP – Fone (11) 3256-0223

Programa: Ludwig van Beethoven (1770-1827) - Sinfonia n.3, op. 55, em mi bemol maior, “Eroica”

Entrada gratuita – ingressos pelo site do Teatro Cultura Artística