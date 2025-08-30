Congresso de História abre inscrições para envio de trabalhos no Grande ABC

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC abriu chamamento público para a submissão de trabalhos acadêmicos e não acadêmicos que serão apresentados no 16º Congresso de História e de Estudos Regionais do Grande ABC.

Os interessados devem enviar resumos com 2.500 a 3.000 caracteres até o dia 29 de setembro. Os trabalhos selecionados serão apresentados durante o evento, que acontece de 4 a 7 de novembro, na Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato, em São Bernardo do Campo.

A iniciativa é organizada pelo Grupo Técnico História e Memória do Consórcio ABC, responsável pela condução do evento que reúne pesquisadores, estudantes e a sociedade civil para discutir a história e a identidade regional.

Além da inscrição de trabalhos, a organização também abriu um formulário online para coletar sugestões da população sobre os temas do Congresso. As contribuições podem ser enviadas até o fim deste domingo (31).

LEIA TAMBÉM:

Guto Volpi faz primeiro ato como presidente do Consórcio