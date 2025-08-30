DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Regional

Congresso de História abre inscrições para envio de trabalhos no Grande ABC

Evento em São Bernardo recebe trabalhos até 29 de setembro e será realizado de 4 a 7 de novembro, com participação aberta à sociedade

Do Diário do Grande ABC
30/08/2025 | 17:30
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC abriu chamamento público para a submissão de trabalhos acadêmicos e não acadêmicos que serão apresentados no 16º Congresso de História e de Estudos Regionais do Grande ABC.

Os interessados devem enviar resumos com 2.500 a 3.000 caracteres até o dia 29 de setembro. Os trabalhos selecionados serão apresentados durante o evento, que acontece de 4 a 7 de novembro, na Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato, em São Bernardo do Campo.

A iniciativa é organizada pelo Grupo Técnico História e Memória do Consórcio ABC, responsável pela condução do evento que reúne pesquisadores, estudantes e a sociedade civil para discutir a história e a identidade regional.

Além da inscrição de trabalhos, a organização também abriu um formulário online para coletar sugestões da população sobre os temas do Congresso. As contribuições podem ser enviadas até o fim deste domingo (31).

