Guto Volpi faz primeiro ato como presidente do Consórcio

Prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL) fez, nesta segunda-feira (25), sua primeira reunião interna com funcionários do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC como presidente em exercício, 11 dias após o afastamento, determinado pela Justiça por suspeita de integrar uma organização criminosa, de Marcelo Lima (Podemos) do comando da Prefeitura de São Bernardo e, de quebra, da liderança na entidade. Uma vez empossado conforme determina o regimento interno, o liberal busca recolocar as pautas regionais em andamento.

Prestes a completar o mês de agosto sem reunião entre os sete prefeitos, o Consórcio Intermunicipal estagnou em discussões voltadas para as sete cidades. Uma assembleia estava marcada para o dia 14, com a presença do ministro de Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT). Porém, momentos antes da agenda na sede da entidade, a Polícia Federal deflagrou a Operação Estafeta, a fim de apurar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados por suposta organização criminosa na administração pública de São Bernardo.

Alvo central da operação, Marcelo Lima teve seu afastamento determinado pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), com uso de tornozeleira. Logo depois, a reunião no Consórcio Intermunicipal foi cancelada, enquanto que horas depois, a vice-prefeita Jessica Cormick (Avante) assumiu como prefeita em exercício de São Bernardo. Entretanto, o mesmo não ocorreu na entidade regional, apesar do artigo 36 do regimento interno ser claro na substituição do presidente pelo vice, no caso Guto, em casos de ausências, vacâncias e impedimentos.

Depois de adotar cautela sobre a presidência em meio ao afastamento temporário de Marcelo Lima, Guto puxou as rédeas nesta segunda-feira (25) como novo comandante do grupo. Em nota, a assessoria da instituição confirmou que o Consórcio Intermunicipal está sob nova direção, e que tanto os próximos temas de discussão entre os sete prefeitos e a data da futura reunião serão definidas internamente entre os integrantes do colegiado.

Enquanto isso, as sete cidades não viram avanços em temas como as compras consorciadas da segurança pública, a regionalização da Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), debate sobre o serviço de mototáxi por aplicativos e até o censo regional para PcDs (pessoas com deficiências), anunciado por Marcelo Lima um dia antes do afastamento. Também é foco dos prefeitos a maior participação de investimentos da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nos municípios da região.

Procurado, Guto não retornou aos questionamentos da reportagem sobre os próximos passos à frente do Consórcio.

LEIA TAMBÉM:

Prefeitos e secretários de Saúde da região se reúnem na Fundação ABC