Prefeitos e secretários de Saúde da região se reúnem na Fundação ABC

Prefeitos das três cidades fundadoras da FUABC (Fundação do ABC) se reuniram, nesta segunda-feira (25), na sede da organização social, ao lado de secretários municipais de Saúde, para discutir o dissídio coletivo a profissionais do setor. Essa também foi a primeira agenda da prefeita em exercício de São Bernardo, Jessica Cormick (Avante), com homólogos da região, no caso Gilvan Ferreira (PSDB), de Santo André, e Tite Campanella (PL), de São Caetano, desde que assumiu a chefia de Executivo há 11 dias.

O primeiro a tornar pública a reunião na FUABC foi o secretário de Saúde de São Bernardo e médico Jean Gorinchteyn, por meio de vídeo publicado por sua assessoria. "Estamos aqui com o grupo de secretários, assim como a presença dos prefeitos, para discutir o dissídio coletivo da saúde. Importante que a gente olhe para essas pessoas (trabalhadores) que sempre estiveram no campo de ação e atendem aos nossos pacientes. O encontro mostra a gratidão e trabalho por esse incremento ao salário tão importante para a categoria”, disse.

Puxados pela responsável da Pasta em São Bernardo, os outros dois secretários também comentaram o encontro no mesmo material de divulgação. "Essa reunião foi muito importante entre os três municípios para que tenhamos o mesmo diálogo e para a gente estar 100% alinhado”, avaliou Pedro Seno, de Santo André. “Nunca sentamos os três prefeitos e os secretários. E a gente precisa atuar na recomposição das perdas que eles (funcionários) tiveram nesses anos sem dissídio”, afirmou Adriana Berringer Stephan, de São Caetano.

Em nota, a FUABC destacou que o encontro serviu para tratar da valorização dos profissionais da saúde como tema prioritário entre os municípios fundadores da instituição. “O encontro representou um passo importante para o avanço das tratativas, sempre com foco na busca de soluções conjuntas que atendam aos interesses dos colaboradores e à sustentabilidade da gestão em saúde”, enfatizou a organização.

