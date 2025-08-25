DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Encontro

Prefeitos e secretários de Saúde da região se reúnem na Fundação ABC

Gilvan Ferreira, Jessica Cormick e Tite Campanella discutem dissídios a funcionários do segmento

Bruno Coelho
25/08/2025 | 18:00
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Prefeitos das três cidades fundadoras da FUABC (Fundação do ABC) se reuniram, nesta segunda-feira (25), na sede da organização social, ao lado de secretários municipais de Saúde, para discutir o dissídio coletivo a profissionais do setor. Essa também foi a primeira agenda da prefeita em exercício de São Bernardo, Jessica Cormick (Avante), com homólogos da região, no caso Gilvan Ferreira (PSDB), de Santo André, e Tite Campanella (PL), de São Caetano, desde que assumiu a chefia de Executivo há 11 dias.

O primeiro a tornar pública a reunião na FUABC foi o secretário de Saúde de São Bernardo e médico Jean Gorinchteyn, por meio de vídeo publicado por sua assessoria. "Estamos aqui com o grupo de secretários, assim como a presença dos prefeitos, para discutir o dissídio coletivo da saúde. Importante que a gente olhe para essas pessoas (trabalhadores) que sempre estiveram no campo de ação e atendem aos nossos pacientes. O encontro mostra a gratidão e trabalho por esse incremento ao salário tão importante para a categoria”, disse.

Puxados pela responsável da Pasta em São Bernardo, os outros dois secretários também comentaram o encontro no mesmo material de divulgação. "Essa reunião foi muito importante entre os três municípios para que tenhamos o mesmo diálogo e para a gente estar 100% alinhado”, avaliou Pedro Seno, de Santo André. “Nunca sentamos os três prefeitos e os secretários. E a gente precisa atuar na recomposição das perdas que eles (funcionários) tiveram nesses anos sem dissídio”, afirmou Adriana Berringer Stephan, de São Caetano.

Em nota, a FUABC destacou que o encontro serviu para tratar da valorização dos profissionais da saúde como tema prioritário entre os municípios fundadores da instituição. “O encontro representou um passo importante para o avanço das tratativas, sempre com foco na busca de soluções conjuntas que atendam aos interesses dos colaboradores e à sustentabilidade da gestão em saúde”, enfatizou a organização.

LEIA TAMBÉM:

Consórcio prepara para anunciar censo de TEA e PcDs


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.