Santo André promove ação de prevenção ao tabagismo com exames gratuitos

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (30), das 8h às 12h, uma ação de prevenção voltada a munícipes com 40 anos ou mais que participam do Grupo de Tratamento de Cessação do Tabagismo. O atendimento será feito no Parque Prefeito Celso Daniel.

A iniciativa faz parte das atividades relacionadas ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto, e tem como objetivo reforçar o acompanhamento clínico dos pacientes em processo de abandono do tabaco.

Durante a programação, serão oferecidos exames de espirometria, procedimento que avalia a função pulmonar e auxilia no diagnóstico precoce de doenças respiratórias, fortalecendo o tratamento disponibilizado pela rede municipal de saúde.

“O acompanhamento multiprofissional, aliado a exames de avaliação pulmonar, amplia as chances de sucesso do tratamento e garante mais segurança ao paciente durante o processo de cessação do tabagismo. Ao oferecer exames como a espirometria, estamos não apenas acompanhando a saúde dos pacientes, mas também reforçando nosso compromisso com a prevenção e a qualidade de vida”, destacou o secretário de Saúde, Pedro Seno.

Além dos exames, os participantes terão acesso a orientações sobre saúde respiratória e incentivo à adoção de hábitos de vida mais saudáveis.