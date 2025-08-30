DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Neste sábado

Santo André promove ação de prevenção ao tabagismo com exames gratuitos

A iniciativa faz parte das atividades relacionadas ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto

Do Diário do Grande ABC
29/08/2025 | 18:51
Compartilhar notícia
FOTO: Pedro Guerreiro/Agência Pará
FOTO: Pedro Guerreiro/Agência Pará Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (30), das 8h às 12h, uma ação de prevenção voltada a munícipes com 40 anos ou mais que participam do Grupo de Tratamento de Cessação do Tabagismo. O atendimento será feito no Parque Prefeito Celso Daniel.

A iniciativa faz parte das atividades relacionadas ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto, e tem como objetivo reforçar o acompanhamento clínico dos pacientes em processo de abandono do tabaco.

Durante a programação, serão oferecidos exames de espirometria, procedimento que avalia a função pulmonar e auxilia no diagnóstico precoce de doenças respiratórias, fortalecendo o tratamento disponibilizado pela rede municipal de saúde.

LEIA TAMBÉM:

Na região, 1.322 pessoas fazem tratamento contra o tabagismo

“O acompanhamento multiprofissional, aliado a exames de avaliação pulmonar, amplia as chances de sucesso do tratamento e garante mais segurança ao paciente durante o processo de cessação do tabagismo. Ao oferecer exames como a espirometria, estamos não apenas acompanhando a saúde dos pacientes, mas também reforçando nosso compromisso com a prevenção e a qualidade de vida”, destacou o secretário de Saúde, Pedro Seno.

Além dos exames, os participantes terão acesso a orientações sobre saúde respiratória e incentivo à adoção de hábitos de vida mais saudáveis.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.