Cinema lança combo exclusivo para celebrar 30 anos de Toy Story

Rede de cinemas prepara copos e baldes colecionáveis e reexibe primeiro filme da franquia a partir de setembro

Do Diário do Grande ABC
29/08/2025 | 17:20
A Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, vai lançar em breve um combo exclusivo inspirado em Toy Story para comemorar os 30 anos do clássico da animação mundial. A coleção contará com copos colecionáveis com porta-snack e baldes de pipoca temáticos, ilustrados com os personagens mais icônicos da franquia da Disney e Pixar. A data de início das vendas será divulgada nas redes sociais da rede.

O combo estará disponível em todas as unidades da Cinépolis no Brasil, enquanto durarem os estoques. A proposta é atrair fãs de diferentes gerações que cresceram acompanhando Andy, Woody, Buzz Lightyear e os demais brinquedos que marcaram a história do cinema.

Além dos itens especiais, o público poderá reviver a experiência de assistir ao filme original nos cinemas. O primeiro Toy Story, lançado em 1995 e considerado o primeiro longa-metragem totalmente feito em computação gráfica, volta às telonas brasileiras no dia 11 de setembro de 2025.

A pré-venda de ingressos já está aberta no aplicativo da Cinépolis, no site oficial e nas bilheterias.

Darth Vader ganha balde de pipoca em edição limitada nos cinemas da região


