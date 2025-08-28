Darth Vader ganha balde de pipoca em edição limitada nos cinemas da região

O vilão mais temido da saga Star Wars acaba de ganhar espaço especial nas salas da Cinemark. A rede de cinemas lançou um balde de pipoca colecionável em formato do capacete de Darth Vader, com design premium e efeitos sonoros. A venda já começou nesta quarta-feira (28) de forma exclusiva para membros do Cinemark Club. O público geral poderá adquirir o item a partir de 4 de setembro, em unidades selecionadas da rede.

Segundo a Cinemark, o colecionável pode ser comprado de forma avulsa ou com desconto no combo que inclui pipoca e bebida. Os clientes cadastrados no programa de fidelidade Cinemark Club também contam com até 15% de desconto adicional, de acordo com o plano assinado.

"Este colecionável exclusivo do Darth Vader faz parte de uma estratégia da companhia de trazer mais itens de categoria premium aos nossos cinemas em todo o país, assim como fizemos recentemente com o novo colecionável do Stitch, que é maior do que o modelo tradicional, com design textualizado e serve como balde e copo ao mesmo tempo. É um produto inédito, limitado e que o fã só encontra na Cinemark", diz João Vitor Trevisan, Diretor de Alimentos e Bebidas da Cinemark.

A rede recomenda que os interessados consultem site e aplicativo oficiais para conferir valores, condições e cinemas participantes.

LEIA TAMBÉM:

Semana do Cinema volta em agosto com ingressos a R$ 10 no Grande ABC