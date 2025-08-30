Universal Pictures lança novo trailer e pôster de 'Bugonia'

A Universal Pictures lançou o trailer e o pôster oficial de Bugonia, novo filme do diretor Yorgos Lanthimos, protagonizado por Emma Stone. A produção é a quarta parceria entre a atriz e o diretor, que já trabalharam juntos em A Favorita, Tipos de Gentileza e Pobres Criaturas, que rendeu à artista o Oscar de melhor atriz.

Bugonia contará com sua primeira exibição mundial no Festival de Veneza, na Itália, e tem lançamento marcado para 30 de outubro nos cinemas brasileiros. O filme tem roteiro assinado por Will Tracy, de Succession, e traz um elenco estelar, com Jesse Plemons, que também participou de Tipos de Gentileza, Alicia Silverstone, Aidan Delbis e Stavros Halkias.

A história acompanha dois jovens obcecados por conspirações, que sequestram a poderosa CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma extraterrestre que pretende destruir o planeta Terra.

O longa tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas a partir de 30 de outubro também em versões acessíveis.

Confira o trailer clicando aqui.

