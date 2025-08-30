GCM de São Bernardo resgata dois homens perdidos na neblina da Represa Billings

Dois homens foram resgatados na manhã de quinta-feira (28) pela Guarda Ambiental, divisão especializada da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo, após se perderem em atividade na Represa Billings, devido à intensa neblina que atingiu o local. A ocorrência mobilizou equipes de patrulhamento e resgate, que localizaram os indivíduos em uma área de mata, já na região de limite de Ribeirão Pires, no entorno do reservatório Rio Grande.

Segundo a corporação, os homens haviam iniciado um passeio de caiaque enquanto o tempo ainda estava firme. Com a mudança repentina das condições climáticas, perderam a orientação e acionaram socorro. A patrulha ambiental encontrou os dois em trajes leves, apenas de bermuda e camiseta, visivelmente abalados e com sinais de hipotermia.

“Eles estavam desorientados e com muito frio. Agasalhamos os dois imediatamente e os levamos até o ponto onde haviam deixado o carro, já em Ribeirão Pires. Foi uma operação rápida, mas que exigiu atenção por conta da vegetação e da baixa visibilidade” relatou o subinspetor Martins, da Guarda Ambiental.

O comandante da GCM de São Bernardo, Eduardo dos Santos, destacou o preparo da corporação. “Nossas equipes estão treinadas para atuar em situações de risco, inclusive em áreas ambientais. Esse resgate mostra o comprometimento da Guarda com a proteção da vida.”

A GCM Ambiental reforça a importância de verificar as condições climáticas antes de realizar atividades em áreas de represa.

Em caso de emergência ambiental, resgate ou denúncias, acione a Guarda Ambiental de São Bernardo pelo telefone 153.

