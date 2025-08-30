Polícia Militar prende dois homens que portavam drogas em São Bernardo

Dois homens foram presos por tráfico de entorpecentes na noite desta quinta-feira (28), no bairro Santa Cruz, em São Bernardo. A ocorrência foi atendida por agentes do 6° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

Durante o patrulhamento, os policiais abordaram os suspeitos, e localizaram uma porção de cocaína. Em seguida, encontraram e apreenderam uma bolsa que continha 78 porções de maconha, 78 porções de crack, 35 tubos de lança-perfume e 26 porções de cocaína.

Os agentes também encontraram dinheiro em espécie e anotações relacionadas ao tráfico. Os dois homens foram levados ao 3° Distrito Policial de São Bernardo e permanecem à disposição da Justiça.

