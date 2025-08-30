DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Crime

GCM de São Bernardo captura procurado em operação no bairro Cooperativa

Ele foi conduzido ao 8º Distrito Policial de São Bernardo, onde a delegada de plantão, Dra. Kátia R. Cristofaro Martins, ratificou a prisão. O indivíduo permanece à disposição da Justiça

Natasha Werneck
29/08/2025 | 11:46
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Na manhã desta sexta-feira (29), por volta das 6h40, equipes da ROMU – Pelotão Charlie realizaram a captura de um homem procurado pela Justiça na Estrada Particular Eiji Kikut, 610, no bairro Cooperativa, durante a operação Direto ao Ponto, que visa coibir roubos a transeuntes em pontos de ônibus próximos ao CÉU Celso Daniel.

Durante o patrulhamento, os agentes avistaram o indivíduo, que tentou fugir ao perceber a presença da equipe. Ao ser abordado, nada de ilícito foi encontrado com ele. Durante a entrevista, o homem, identificado como G.G.F, informou possuir passagens anteriores pelo sistema prisional, incluindo:

- 1 passagem por porte ilegal de arma de fogo (ART 16 da Lei 10.826/03)

3 passagens por receptação (ART 180 do Código Penal)

1 passagem por resistência (ART 329 do Código Penal)

5 passagens por furto (ART 155 do Código Penal)

1 passagem por roubo (ART 157 do Código Penal)

Após consulta ao sistema da CCO, foi constatado que havia mandado de busca e apreensão em aberto contra o homem. Ele foi conduzido ao 8º Distrito Policial de São Bernardo, onde a delegada de plantão, Dra. Kátia R. Cristofaro Martins, ratificou a prisão. O indivíduo permanece à disposição da Justiça.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.