GCM de São Bernardo captura procurado em operação no bairro Cooperativa

Na manhã desta sexta-feira (29), por volta das 6h40, equipes da ROMU – Pelotão Charlie realizaram a captura de um homem procurado pela Justiça na Estrada Particular Eiji Kikut, 610, no bairro Cooperativa, durante a operação Direto ao Ponto, que visa coibir roubos a transeuntes em pontos de ônibus próximos ao CÉU Celso Daniel.



Durante o patrulhamento, os agentes avistaram o indivíduo, que tentou fugir ao perceber a presença da equipe. Ao ser abordado, nada de ilícito foi encontrado com ele. Durante a entrevista, o homem, identificado como G.G.F, informou possuir passagens anteriores pelo sistema prisional, incluindo:



- 1 passagem por porte ilegal de arma de fogo (ART 16 da Lei 10.826/03)



- 3 passagens por receptação (ART 180 do Código Penal)



- 1 passagem por resistência (ART 329 do Código Penal)



- 5 passagens por furto (ART 155 do Código Penal)



- 1 passagem por roubo (ART 157 do Código Penal)



Após consulta ao sistema da CCO, foi constatado que havia mandado de busca e apreensão em aberto contra o homem. Ele foi conduzido ao 8º Distrito Policial de São Bernardo, onde a delegada de plantão, Dra. Kátia R. Cristofaro Martins, ratificou a prisão. O indivíduo permanece à disposição da Justiça.