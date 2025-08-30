Governador garante novas viaturas para o Grande ABC

Governo prepara compra de 2.000 novas viaturas para a PM, que serão distribuídas para todo o Estado
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) garantiu, ontem, a entrega de novas viaturas da PM (Polícia Militar) para o Grande ABC. A declaração foi feita durante entrevista exclusiva ao Diário. A chegada dos novos veículos atende a uma antiga reivindicação dos prefeitos das sete cidades, que têm buscado apoio do Estado para intensificar o policiamento e reforçar a sensação de segurança da população.
Segundo o republicano, o Estado está preparando a aquisição de novos veículos. “Já enviamos 99 viaturas para a região e estamos preparando uma grande aquisição. Vão ser quase 2.000 novas viaturas, que serão distribuídas para todo o Estado e, inclusive, aqui para o Grande ABC”, destacou.
Além da entrega das viaturas, o governador anunciou outras iniciativas voltadas à segurança regional. “Vamos financiar, por meio da Desenvolve SP, equipamento para as GCM (Guardas Civis Municipais). Também vamos custear a implementação e modernização de sistemas de monitoramento, permitindo que os municípios avancem rapidamente em seus sistemas de vigilância eletrônica”, disse.
Tarcísio afirmou que a ideia é amplificar a quantidade de sensores e integrá-los aos da Muralha Paulista, fazendo com que tenham o mesmo padrão de especificação, para aproveitar todas as funcionalidades. O governador citou que hoje há câmeras com tecnologia OCR (do inglês, Optical Character Recognition) instaladas em diversas regiões, as quais identificam placas de veículos e as comparam com bancos de dados para detectar roubos, furtos ou possíveis foragidos da Justiça. O sistema emite alertas automáticos, permitindo abordagens rápidas a carros e motos.
“Agora, estamos implementando câmeras nas motocicletas da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), para ter também esse serviço móvel, com geração de análises. Além disso, aplicamos reconhecimento facial nos estádios e agora estamos expandindo para estações de trem e metrô. Também continuamos integrando os sensores dos municípios aos do Estado, dentro do Muralha Paulista. A próxima etapa será integrar os sensores da iniciativa privada”, disse.
