DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Segurança

Governador garante novas viaturas para o Grande ABC

Governo prepara compra de 2.000 novas viaturas para a PM, que serão distribuídas para todo o Estado

Do Diário do Grande ABC
29/08/2025 | 18:15
Compartilhar notícia
FOTO: Denis Maciel/DGABC
FOTO: Denis Maciel/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Atualizado às 22h40

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) garantiu, ontem, a entrega de novas viaturas da PM (Polícia Militar) para o Grande ABC. A declaração foi feita durante entrevista exclusiva ao Diário. A chegada dos novos veículos atende a uma antiga reivindicação dos prefeitos das sete cidades, que têm buscado apoio do Estado para intensificar o policiamento e reforçar a sensação de segurança da população.

Segundo o republicano, o Estado está preparando a aquisição de novos veículos. “Já enviamos 99 viaturas para a região e estamos preparando uma grande aquisição. Vão ser quase 2.000 novas viaturas, que serão distribuídas para todo o Estado e, inclusive, aqui para o Grande ABC”, destacou. 

Além da entrega das viaturas, o governador anunciou outras iniciativas voltadas à segurança regional. “Vamos financiar, por meio da Desenvolve SP,  equipamento para as  GCM (Guardas Civis Municipais). Também vamos custear a implementação e modernização de sistemas de monitoramento, permitindo que os municípios avancem rapidamente em seus sistemas de vigilância eletrônica”, disse.

Tarcísio afirmou que a ideia é amplificar a quantidade de sensores e integrá-los aos da Muralha Paulista, fazendo com que tenham o mesmo padrão de especificação, para aproveitar todas as funcionalidades. O governador citou que hoje há câmeras com tecnologia OCR (do inglês, Optical Character Recognition) instaladas em diversas regiões, as quais identificam placas de veículos e as comparam com bancos de dados para detectar roubos, furtos ou possíveis foragidos da Justiça. O sistema emite alertas automáticos, permitindo abordagens rápidas a carros e motos. 

“Agora, estamos implementando câmeras nas motocicletas da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), para ter também esse serviço móvel, com geração de análises. Além disso, aplicamos reconhecimento facial nos estádios e agora estamos expandindo para estações de trem e metrô. Também continuamos integrando os sensores dos municípios aos do Estado, dentro do Muralha Paulista. A próxima etapa será integrar os sensores da iniciativa privada”, disse. 

LEIA TAMBÉM

Tarcísio acredita na formação da Cross Regional com estudos municipais


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.