Tarcísio acredita na formação da Cross Regional com estudos municipais

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acredita na formação da Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) Regional, a partir de estudos municipalizados. Além disso, o chefe de governo estadual coloca a regionalização como um dos pilares para a saúde de qualidade.

Ao Diário, Tarcísio disse que é necessário definir os perfis de cada unidade. “É definir os perfis assistenciais de cada unidade de saúde, porque se todo mundo quiser fazer tudo é inviável. Vamos ver nessa região quem vai fazer cada tipo de especialidade, ver como vai regular e trazer tecnologia para isso”, afirmou o governador.

“O primeiro passo para isso (regionalização do Cross) é a iniciativa de financiamento da tabela do SUS Paulista com inserção de leitos na regulação. Acredito que o próximo passo é uma regulação regional efetiva”, completou.

A implementação da Cross regional é um antigo desejo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Há mais de dez anos, uma das principais reclamações dos prefeitos que integram o colegiado desde sua criação é a forma como o governo do Estado faz a gestão verticalizada da regulação dos serviços de saúde.

AGENDA

O republicano realiza, nesta sexta-feira, ações para fortalecer a saúde e a inclusão social no Grande ABC. Cumprem a agenda com Tarcísio os secretários Eleuses Paiva, e de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), além de prefeitos e deputados do Grande ABC.

Durante a tarde, o governador inaugura a Praça da Cidadania de São Bernardo, que vai oferecer espaço para esporte, lazer e convivência comunitária, além de qualificação profissional para pessoas em vulnerabilidade. O evento também contará com a presença da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas.

Com área de mais de 40 mil m², a nova Praça da Cidadania reúne a Escola de Qualificação Profissional, que oferecerá cursos gratuitos à população, além de espaços para práticas esportivas, lazer e convivência comunitária.

