Como destravar o inglês? Cinco dicas que ajudam alunos tímidos a se comunicarem com confiança

O domínio do inglês está cada vez mais indispensável para crescer profissionalmente, mas continua sendo um gargalo no Brasil. Segundo o EF English Proficiency Index 2024, o país ocupa a 81ª posição entre 116 países. O relatório classifica o nível brasileiro como baixo, revelando uma lacuna preocupante em um mundo cada vez mais globalizado. Aprender o idioma vai muito além de dominar a gramática ou memorizar vocabulário, mas para muitas pessoas, o maior desafio está em falar com segurança, mas a timidez e o medo de errar se tornam barreiras mais difíceis de vencer do que a própria língua.

“Existem muitos alunos que até sabem traduzir palavras e montar frases corretamente, mas sempre travam na hora falar. A raiz disso, na maioria das vezes, não é falta de conhecimento, e sim insegurança, pouca exposição e escassez de conversação ao longo do aprendizado’’ explica Lucca Lacerda, sócio-fundador da Spaceclass, rede de franquias especializada em soluções no ensino de idiomas.

Segundo o especialista, existem estratégias práticas que podem ajudar até os mais tímidos a se soltarem e criarem confiança na hora de se comunicar:

Errar faz parte do processo

Quem está aprendendo um novo idioma acaba se sentindo inseguro por pronunciar algumas palavras de forma incorreta. Mas, segundo Lucca, com base em estudos neurocientíficos, isso faz parte do caminho até a fluência. Assim como uma criança não fala sua língua nativa de forma perfeita desde o início, nenhum adulto ou criança atinge fluência em um segundo idioma sem antes passar por erros ou dificuldades. “O medo de errar decorrente da falta de familiaridade com o idioma paralisa muita gente. Mas é um passo essencial no processo de aprendizado. Quando o aluno entende isso, começa a criar intimidade com o idioma e enxergar cada tentativa como uma etapa do processo, e não como fracasso”, afirma.

Foco na prática

Assistir filmes, ouvir e cantar músicas em inglês de maneira repetida ajuda a acostumar a mente e o corpo a compreender e reproduzir sons em inglês. O segredo está na consistência. Fazer aulas em grupo e arriscar uma comunicação, mesmo que não seja perfeita, também é fundamental para tirar essa trava.

Simule situações reais

Reproduzir diálogos práticos, como pedir comida em um restaurante ou fazer uma reunião de negócios, ajuda a criar memória de contexto e diminui a ansiedade quando o momento real chegar.

Use a tecnologia como aliada

Aplicativos, podcasts, aulas em grupo e particulares podem ser grandes aliados. Pensando nisso, a Spaceclass criou uma IA que interage com os estudantes, tira dúvidas, corrige e fala até o nível de proficiência: “A Spaceup, como foi batizada a IA da Spaceclass, é sem dúvidas, uma ferramenta poderosa e eficiente, que permite que cada aluno pratique de forma personalizada, de acordo com suas necessidades e interesses reais. Muitos estudantes que ainda sentem vergonha ou insegurança em falar o segundo idioma com outras pessoas podem usar a IA como aliada para treinar o speaking e serem corrigidos sem medo do julgamento ou do erro. A tecnologia foi desenvolvida justamente para potencializar e acelerar o aprendizado, proporcionando, acima de tudo, um ambiente seguro”, explica Lucca.

Celebre pequenas vitórias

Fazer uma apresentação curta, participar de uma reunião em inglês e se comunicar em uma viagem já representa progresso. “Cada conquista dá confiança para o próximo passo. O segredo é trazer o inglês para o dia a dia, manter a conversação com regularidade e celebrar cada evolução”, diz o professor.

