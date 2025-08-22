Turismo sobre rodas: roteiros imperdíveis para explorar a Flórida de carro

Praias de cinema, cidades famosas e natureza perfeita são alguns dos motivos que fazem a Flórida estar no topo da lista de viagens internacionais mais procuradas do mundo. Além dos parques renomados, o estado também conta com atrações turísticas para os mais diversos gostos. Para quem quer explorar além do roteiro tradicional, alugar um carro pode transformar a experiência: é a chance de seguir no seu próprio ritmo, acessar lugares menos conhecidos e aproveitar cada parada no caminho. Com rodovias bem cuidadas, sinalização clara e infraestrutura pensada para motoristas, a península é um verdadeiro paraíso para quem busca unir liberdade, conforto e vivência única. É o que conta Diego Moralles, CEO da CFO Auto Group, concessionária e locadora de automóveis nos Estados Unidos, que recebe turistas que buscam diferentes destinos para se aventurar sobre quatro rodas. “O público é bastante diverso, indo desde os mais jovens que procuram um carro conversível e sofisticado até famílias que preferem vans, ideais para fazer paradas e pernoitar nas cidades”. Para incluir no roteiro, Moralles listou os locais preferidos dos visitantes.

St. Augustine - A cidade mais antiga do país possui ruas de pedra, fortalezas e arquitetura colonial. Com um charmoso centro histórico, os cafés e lojas dão um toque especial e o destino é ideal para quem procura um clima romântico no litoral norte. De carro é possível explorar também praias e mirantes próximos, sem depender de transporte público.

Pôr do sol do Golfo do México - Atração quase obrigatória é apreciar esse espetáculo da natureza. Com areia branca, mar calmo e um pôr do sol que reúne turistas e artistas de rua, é o passeio ideal para quem busca um dia relaxante. A dica é chegar cedo para escolher o melhor ponto na areia e ir de carro, o que possibilita visitar praias vizinhas no mesmo dia. Com estacionamento acessível e rodovias estruturadas, possui logística simples e confortável.

Sarasota - Cultura e mar azul-turquesa são os pontos fortes desse lugar. A cidade também conta com museus, galerias e eventos ao ar livre. É a opção para turistas que buscam por um roteiro cultural sem abrir mão do descanso.

Everglades - Localizado no extremo sul da península, este lado selvagem da Flórida é conhecido por seus pântanos, crocodilos, aves raras e trilhas. Um cenário perfeito para aventureiros e amantes da natureza.

Estrada sobre o mar - Mais de 150 km de pontes e ilhas conectadas por uma rota cinematográfica até Key West. De carro a opção fica mais acessível, já que as entradas e centros de visitantes estão espalhados pela região. Além disso, é possível incluir paradas em trilhas e pontos de observação ao longo do caminho.

Costa Espacial - Entre foguetes e ondas, é o lugar onde ciência e praia se encontram. Lá é possível conhecer centros de exploração espacial e aproveitar as praias locais. A região está a aproximadamente uma hora de carro de Orlando e os valores dos ingressos para o Centro Espacial Kennedy variam, mas geralmente começam em torno de US$75 para adultos e US$65 para crianças.

Dicas de sinalização - Nos EUA, dirigir exige atenção a regras específicas: pode-se ultrapassar tanto pela esquerda quanto pela direita em vias de múltiplas faixas; placas de “STOP” exigem parada total e ordem de chegada; pedestres têm prioridade absoluta nas faixas; limites de velocidade são rigidamente fiscalizados; a tolerância ao álcool varia, mas é sempre restrita; e, ao alugar, é recomendada a PID e seguro adequado para evitar contratempos.

LEIA TAMBÉM

Turismo pet friendly cresce no Brasil: cinco dicas práticas para organizar uma viagem