Após curto-circuito no ventilador, Etec de Santo André suspende aulas

Situação foi controlada rapidamente e não houve feridos
Um curto-circuito em um ventilador provocou a evacuação da Etec Julio de Mesquita, localizada em Santo André, na manhã desta sexta-feira (29). Segundo o CPS (Centro Paula Souza), a situação foi rapidamente controlada e ninguém se feriu.
A sala de aula afetada não estava sendo utilizada no momento do incidente. Por precaução, toda a unidade foi esvaziada para que técnicos da Coordenadoria Geral de Infraestrutura realizassem uma vistoria completa no local.
De acordo com a instituição, as aulas desta sexta-feira (29) serão realizadas de forma remota, garantindo que os estudantes não tenham prejuízo nas atividades.
O CPS informou ainda que medidas de segurança e manutenção estão sendo reforçadas para evitar novos incidentes.
