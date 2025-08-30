DGABC
Sábado, 30 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Evacuação

Após curto-circuito no ventilador, Etec de Santo André suspende aulas

Situação foi controlada rapidamente e não houve feridos

Leticia Generali Especial para o Diário
29/08/2025 | 12:06
FOTO: Reprodução/@luizfernandopt13
FOTO: Reprodução/@luizfernandopt13


 Um curto-circuito em um ventilador provocou a evacuação da Etec Julio de Mesquita, localizada em Santo André, na manhã desta sexta-feira (29). Segundo o CPS (Centro Paula Souza), a situação foi rapidamente controlada e ninguém se feriu.

A sala de aula afetada não estava sendo utilizada no momento do incidente. Por precaução, toda a unidade foi esvaziada para que técnicos da Coordenadoria Geral de Infraestrutura realizassem uma vistoria completa no local.

De acordo com a instituição, as aulas desta sexta-feira (29) serão realizadas de forma remota, garantindo que os estudantes não tenham prejuízo nas atividades.

O CPS informou ainda que medidas de segurança e manutenção estão sendo reforçadas para evitar novos incidentes.

