Veja o obituário do Grande ABC deste dia 1º de setembro de 2025

SANTO ANDRÉ

Maria de Holanda Gondim, 94. Natural de Salgueiro (Pernambuco). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Dias Ferreira, 91. Natural de Pirapetinga (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deusdedita Policarpo Borella, 87. Natural da Barra do Mendes (Bahia). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Dionísio Cavalcante, 84. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Bento de Sousa, 84. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilberto Oliveira do Espírito Santo, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aguinaldo Ferrari, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Porteiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Luiz Giacon, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia da Silva, 48. Natural de São Bernardo. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Ahilde Feitosa da Silva, 42. Natural de Barra (Bahia). Residia no Jardim Normandia, em Guarulhos (SP). Dia 27, em Santo André. Cemitério Bonsucesso, em Guarulhos.

SÃO BERNARDO

José Moizes do Nascimento, 90. Natural de Verdejante (Pernambuco). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Cirlene de Lourdes Pimentel, 54. Natural de Camacan (Bahia). Residia na Vila Helena, em São Bernardo. Empresária. Dia 27, em Santo André. Memorial Phoenix.

Rogério Carlos Padilha, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

DIADEMA

Antonio Borba, 87. Natural de São Caetano. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Ducelina da Silva Rocha, 81. Natural de Crato (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Elizete de Brito Santos, 81. Natural de Floriano (Piauí). Residia no bairro Taboão. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Rosa da Silva Caires, 79. Natural de Contendas do Sincorá (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Glória Lima Rocha, 73. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Odair Borges de Araujo, 72. Natural de Pilão Arcado (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Gonçalo Rodrigues de Souza, 69. Natural de Tamboril (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Henrique Miranda Abila, 30. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

RIBEIRÃO PIRES

Erasmo Gomes Esperança, 58. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.