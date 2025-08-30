DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Entrada gratuita

Kennedy Food Fest retorna em setembro a São Caetano; veja todos os detalhes

Os horários são: sábados, das 12h às 20h, e domingos, das 10h às 20h, na Praça dos Imigrantes

Natasha Werneck
29/08/2025 | 11:28
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Kennedy Food Fest retorna à Praça dos Imigrantes, em São Caetano, prometendo sabores variados, música ao vivo e atrações culturais para toda a família. O evento, organizado pela Prefeitura, por meio da Secult (Secretaria de Cultura), será realizado todos os finais de semana de setembro: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28.

Os horários são: sábados, das 12h às 20h, e domingos, das 10h às 20h. A entrada é gratuita e aberta a todas as idades. A praça está localizada entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Benito Campoi, no bairro Olímpico.

A programação gastronômica da abertura, nos dias 6 e 7 de setembro, inclui lanches de pernil, carne e calabresa, hambúrguer, pastel de feira, comida mexicana, espetinhos e churrasco no pão, além de delícias do milho, churros salgados e doces, pipoca salgada e doce, maçã e morango do amor, morango com chocolate, chopp artesanal e o famoso cannoli da Mooca.

Kennedy Food Fest

Todos os finais de semana de setembro (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28/9) aos sábados, das 12h às 20h e, aos domingos, das 10h às 20h

Entrada gratuita

Classificação etária: livre

Realização: Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura


