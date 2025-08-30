Shopping de Santo André inaugura Pet Park com evento gratuito no dia 6 de setembro

O Grand Plaza, em Santo André, inaugura no próximo dia 6 de setembro o Pet Park, área dedicada especialmente ao lazer de animais de estimação e seus tutores. Para marcar a abertura, o shopping promove um evento gratuito das 9h às 11h, com programação que inclui desfiles, sorteios, piquenique de frutas e até uma divertida caça aos petiscos.

Com 982 m² de área verde e arborizada, o novo espaço reúne circuitos de atividades, área de descanso com mesas e ombrelones, bebedouros e uma zona de alívio para pets. O objetivo é oferecer conforto, segurança e momentos de interação entre os animais e seus donos, tornando a visita ao shopping ainda mais acolhedora.

Localizado em frente à academia Smart Fit, o Pet Park tem acesso gratuito e funcionará de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos e feriados, das 6h às 20h. O espaço é aberto a animais de todos os portes e raças, sem necessidade de agendamento e sem limite de permanência.

Além do novo parque, o Grand Plaza já conta com praça de alimentação pet friendly, carrinhos de transporte para empréstimo, distribuição de sacolinhas higiênicas em pontos estratégicos e eventos temáticos, como corridas e feiras de adoção de cães.

Serviço

Pet Park

Endereço: Av. Industrial, 600 - centro de Santo André

Local: Em frente a Smart Fit

Entrada: Gratuita

Horários: de segunda a sábado, das 06h às 22h e aos domingos e feriados, das 06h às 20h

Evento de Inauguração do Pet Park

Data: 6/9

Horário: das 9h às 11h

*Necessário a apresentação da carteirinha de vacinação do pet atualizada.