Shopping de Santo André inaugura Pet Park com evento gratuito no dia 6 de setembro

Espaço de quase mil metros quadrados é voltado para lazer, conforto e bem-estar de animais de estimação e seus tutores
O Grand Plaza, em Santo André, inaugura no próximo dia 6 de setembro o Pet Park, área dedicada especialmente ao lazer de animais de estimação e seus tutores. Para marcar a abertura, o shopping promove um evento gratuito das 9h às 11h, com programação que inclui desfiles, sorteios, piquenique de frutas e até uma divertida caça aos petiscos.
Com 982 m² de área verde e arborizada, o novo espaço reúne circuitos de atividades, área de descanso com mesas e ombrelones, bebedouros e uma zona de alívio para pets. O objetivo é oferecer conforto, segurança e momentos de interação entre os animais e seus donos, tornando a visita ao shopping ainda mais acolhedora.
Localizado em frente à academia Smart Fit, o Pet Park tem acesso gratuito e funcionará de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos e feriados, das 6h às 20h. O espaço é aberto a animais de todos os portes e raças, sem necessidade de agendamento e sem limite de permanência.
LEIA TAMBÉM:
Moeda Pet retorna a Santo André com drive-thru neste sábado (30)
Além do novo parque, o Grand Plaza já conta com praça de alimentação pet friendly, carrinhos de transporte para empréstimo, distribuição de sacolinhas higiênicas em pontos estratégicos e eventos temáticos, como corridas e feiras de adoção de cães.
Serviço
Pet Park
Endereço: Av. Industrial, 600 - centro de Santo André
Local: Em frente a Smart Fit
Entrada: Gratuita
Horários: de segunda a sábado, das 06h às 22h e aos domingos e feriados, das 06h às 20h
Evento de Inauguração do Pet Park
Data: 6/9
Horário: das 9h às 11h
*Necessário a apresentação da carteirinha de vacinação do pet atualizada.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.