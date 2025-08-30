DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Troca por ração

Moeda Pet retorna a Santo André com drive-thru neste sábado (30)

Evento une reciclagem, cuidado animal e solidariedade neste sábado no Parque Central

Natasha Werneck
29/08/2025 | 09:21
FOTO: Helber Aggio | PSA
FOTO: Helber Aggio | PSA


O programa Moeda Pet volta a Santo André neste sábado (30), em formato drive-thru, das 9h às 12h, no Parque Central. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, por meio do Semasa, e combina ações socioambientais, cuidado com animais de estimação e solidariedade.

Os moradores podem trocar garrafas plásticas por ração para cães e gatos, ajudando na reciclagem e contribuindo com cooperativas locais. Cada pessoa cadastrada pode entregar até três quilos de PET, recebendo a mesma quantidade em alimento. Para efeito de cálculo, um quilo equivale a cerca de 20 garrafas de dois litros, 25 de um litro ou 36 de 600 ml.

Na edição de julho, o programa distribuiu 999 quilos de ração entre as comunidades atendidas pelo Moeda Verde e os participantes do evento, que somaram 176 pessoas. A ação reforça o compromisso do município com a sustentabilidade e a inclusão social.

O ponto de troca será no bolsão de estacionamento de funcionários do parque, na Rua Gamboa, próximo à Praça Kantal Yasbek, a cerca de 100 metros da entrada principal do Parque Central.


