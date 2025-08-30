São Caetano altera circulação em rua do bairro Mauá a partir de quarta (3)

Prefeitura aposta em mais segurança e fluidez no trânsito da região
A Secretaria de Mobilidade Urbana de São Caetano anunciou uma mudança no trânsito da Rua Ribeirão Pires, que passa a ter novo sentido de circulação a partir do dia 3 de setembro.
A medida, de acordo com o Paço, tem como objetivo aumentar a segurança viária, melhorar a fluidez do tráfego e reorganizar o estacionamento, que agora será permitido em ambos os lados da via, sem prejudicar a circulação de veículos.
Motoristas devem ficar atentos à nova sinalização, recentemente instalada no local, para evitar confusões e garantir mais segurança no dia a dia. A Prefeitura reforça a importância de respeitar as mudanças e seguir as orientações de trânsito.
