Setecidades Titulo Veja detalhes

São Caetano altera circulação em rua do bairro Mauá a partir de quarta (3)

Prefeitura aposta em mais segurança e fluidez no trânsito da região

Natasha Werneck
29/08/2025 | 10:20
FOTO: Google Earth (Imagem ilustrativa)
FOTO: Google Earth (Imagem ilustrativa)


A Secretaria de Mobilidade Urbana de São Caetano anunciou uma mudança no trânsito da Rua Ribeirão Pires, que passa a ter novo sentido de circulação a partir do dia 3 de setembro.

A medida, de acordo com o Paço, tem como objetivo aumentar a segurança viária, melhorar a fluidez do tráfego e reorganizar o estacionamento, que agora será permitido em ambos os lados da via, sem prejudicar a circulação de veículos.

Motoristas devem ficar atentos à nova sinalização, recentemente instalada no local, para evitar confusões e garantir mais segurança no dia a dia. A Prefeitura reforça a importância de respeitar as mudanças e seguir as orientações de trânsito.


