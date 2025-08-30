Veja a charge do 'Diário' para o dia 29 de agosto de 2025

No Grande ABC, 1.322 moradores estão em tratamento para abandonar o tabagismo, considerado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) a principal causa de morte evitável no mundo. Para conscientizar a população sobre os riscos do fumo, o Inca (Instituto Nacional de Câncer) instituiu, em 1986, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado nesta sexta-feira (29).

